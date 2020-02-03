Агент Кокорина – Ротенбергу: «В «Сочи» Александр не собирается»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на сегодняшнее заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга.

По словам бизнесмена, в сочинском клубе по-прежнему ждут 28-летнего футболиста и готовы предоставить ему комфортные условия для пребывания в аренде.

– Борис Ротенберг заявил, что он продолжает ждать Александра в «Сочи» и поддерживает связь с ним. Останется ли Кокорин в «Зените»-2 до конца сезона?

– В настоящий момент он находится в «Зените»-2. В «Сочи» он не собирается. Как будут развиваться события, я не готов ответить.