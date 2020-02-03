Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Кокорина – Ротенбергу: «В «Сочи» Александр не собирается»

Агент Кокорина – Ротенбергу: «В «Сочи» Александр не собирается»

3 февраля 2020, 23:19
3

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на сегодняшнее заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга.

По словам бизнесмена, в сочинском клубе по-прежнему ждут 28-летнего футболиста и готовы предоставить ему комфортные условия для пребывания в аренде.

– Борис Ротенберг заявил, что он продолжает ждать Александра в «Сочи» и поддерживает связь с ним. Останется ли Кокорин в «Зените»-2 до конца сезона?

– В настоящий момент он находится в «Зените»-2. В «Сочи» он не собирается. Как будут развиваться события, я не готов ответить.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • Контракт игрока с клубом истекает летом.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sobaka120982
1580792026
Уже за долбала их перепалка !!!!
Ответить
Владислав Vlad
1580795373
Агент Кокорина – Ротенбергу: «В «Сочи» Александр не собирается...... Но поедет(((
Ответить
Hektor 84
1580817937
Цирк уехал, а клоуны остались. Логинов себя Райолой возомнил))) какой же он смешной!!! Как и Борат)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+