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    Агент Кокорина – Ротенбергу: «В «Сочи» Александр не собирается»

    Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на сегодняшнее заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга.

    По словам бизнесмена, в сочинском клубе по-прежнему ждут 28-летнего футболиста и готовы предоставить ему комфортные условия для пребывания в аренде.

    – Борис Ротенберг заявил, что он продолжает ждать Александра в «Сочи» и поддерживает связь с ним. Останется ли Кокорин в «Зените»-2 до конца сезона?

    – В настоящий момент он находится в «Зените»-2. В «Сочи» он не собирается. Как будут развиваться события, я не готов ответить.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • Контракт игрока с клубом истекает летом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.02.2020 23:19
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