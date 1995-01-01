Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Владелец «Сочи» Ротенберг: «Ждем Кокорина. Он сможет проявить себя, мы ему все предоставим»

    «Сочи» по-прежнему ждет форварда «Зенита» Александра Кокорина, об аренде которого объявил ранее. Сам футболист не захотел переходить в клуб-дебютант РПЛ.

    «Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность.

    Поймите. В «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде и тренер тоже», – заверил Ротерберг.

    • 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина из «Зенита» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в основном составе.
    • За отказ переходить в «Сочи» руководство «Зенита» перевело игрока в «Зенит-2».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37103

      portero 13 минут назад

      А деньги , уже договорились или как в Зените, за 20 000 рублей?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru