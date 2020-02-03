Владелец «Сочи» Ротенберг: «Ждем Кокорина. Он сможет проявить себя, мы ему все предоставим»

«Сочи» по-прежнему ждет форварда «Зенита» Александра Кокорина, об аренде которого объявил ранее. Сам футболист не захотел переходить в клуб-дебютант РПЛ.

«Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность.

Поймите. В «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде и тренер тоже», – заверил Ротерберг.