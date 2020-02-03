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  • Владелец «Сочи» Ротенберг: «Ждем Кокорина. Он сможет проявить себя, мы ему все предоставим»

Владелец «Сочи» Ротенберг: «Ждем Кокорина. Он сможет проявить себя, мы ему все предоставим»

3 февраля 2020, 15:46
9

«Сочи» по-прежнему ждет форварда «Зенита» Александра Кокорина, об аренде которого объявил ранее. Сам футболист не захотел переходить в клуб-дебютант РПЛ.

«Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность.

Поймите. В «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде и тренер тоже», – заверил Ротерберг.

  • 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина из «Зенита» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
  • Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в основном составе.
  • За отказ переходить в «Сочи» руководство «Зенита» перевело игрока в «Зенит-2».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад
Комментарии (9)
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portero
1580735551
А деньги , уже договорились или как в Зените, за 20 000 рублей?
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giluxa1963
1580738413
где наш холоп
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Олег1204
1580740315
Пошёл на х
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Lester84
1580740807
Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем)))
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vanechka.chernov
1580742259
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gunstilzit
1580744731
У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Ну да.А матч с Оренбургом чего тогда перенесли?
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paracetamol
1580754716
Кер тебе, после Зенита-2 точно не перейдет!
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Кронштадт65
1580757823
А между строк КУДА ТЫ НА ХРЕН ДЕНЕШЬСЯ, отправьте малкома форму набирать
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zigbert
1580825716
Ссылка в Сочи вроде бы не тюрьма,но не на это рассчитывал Кокорин.
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