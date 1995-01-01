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    Нидерландский и бельгийский чемпионаты могут объединиться

    Чемпионаты Нидерландов и Бельгии думают об объединении. Планируется, что общий высший дивизион будет включать в себя 18 команд.

    Функционеры полагают, что объединение позволит, в частности, зарабатывать больше денег на телеправах, повысит интерес к матчам. Посчитано: в случае интеграции доход от продажи трансляций составит 400 миллионов евро.

    • Локальные чемпионаты внутри стран останутся – там будут играть не входящие в высшую лигу клубы.
    • Бельгия и Голландия граничат друг с другом.
    • Обе страны участвуют в Евро-2020.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2069

      Борат 40 минут назад

      Ну раз Уэльсу с бритишами можно, Бельгии с Голландией, то и рф с Крымом может мяч гонять!!!
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +4530

      серега кашин 1 час назад

      да уже с десяток лет собираются

      2
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