Нидерландский и бельгийский чемпионаты могут объединиться

Чемпионаты Нидерландов и Бельгии думают об объединении. Планируется, что общий высший дивизион будет включать в себя 18 команд.
Функционеры полагают, что объединение позволит, в частности, зарабатывать больше денег на телеправах, повысит интерес к матчам. Посчитано: в случае интеграции доход от продажи трансляций составит 400 миллионов евро.
- Локальные чемпионаты внутри стран останутся – там будут играть не входящие в высшую лигу клубы.
- Бельгия и Голландия граничат друг с другом.
- Обе страны участвуют в Евро-2020.
Источник: Transfermarkt