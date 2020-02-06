Нидерландский и бельгийский чемпионаты могут объединиться

Чемпионаты Нидерландов и Бельгии думают об объединении. Планируется, что общий высший дивизион будет включать в себя 18 команд.

Функционеры полагают, что объединение позволит, в частности, зарабатывать больше денег на телеправах, повысит интерес к матчам. Посчитано: в случае интеграции доход от продажи трансляций составит 400 миллионов евро.