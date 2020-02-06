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Нидерландский и бельгийский чемпионаты могут объединиться

6 февраля 2020, 21:49
14

Чемпионаты Нидерландов и Бельгии думают об объединении. Планируется, что общий высший дивизион будет включать в себя 18 команд.

Функционеры полагают, что объединение позволит, в частности, зарабатывать больше денег на телеправах, повысит интерес к матчам. Посчитано: в случае интеграции доход от продажи трансляций составит 400 миллионов евро.

  • Локальные чемпионаты внутри стран останутся – там будут играть не входящие в высшую лигу клубы.
  • Бельгия и Голландия граничат друг с другом.
  • Обе страны участвуют в Евро-2020.

Источник: Transfermarkt
Голландия. Эредивизие Бельгия. Про-Лига
Комментарии (14)
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серега кашин
1581015867
да уже с десяток лет собираются
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Masteralex
1581023032
и через несколько лет в этом чемпионате останутся только голландские клубы и Брюгге
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DeStar
1581026247
ну если хотят стать более конкурентно-способными да, может иметь вес, только при всем уважении к чемпионату бельгии.... они, мягко говоря, не ого-го. Реально через сколько то лет в такой лиге бельгийских клубов будет 2-3 каких. И в целом.. кого привлекут бельгийские клубы? кто там? брюгге да стандарт льеж?
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Hektor 84
1581031620
Это им случайно не пёс Газзаев насоветовал чемпы объединить?
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К.Серж.А
1581044959
Очень не согласен , кто считает , что бельгийские клубы с такого чемпа быстро вымрут ...Чемпионат Бельгии уже далеко не такой как раньше , он развивается . Отнимите из Голландии Аякс - и что думаете класс остальных голландских клубов намного выше ? Ну может еще ПСВ будет сильнее . А так Бельгия даже не уступит . Кто нибудь в таблицу УЕФА смотрел ? А ведь Бельгия там даже выше Голландии . Если говорить о средних клубах или тем более аутсайдерах - то бельгийские клубы такого статуса будут сильнее и с большими возможностями нежели голландские ...
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Danish Dynamite
1581057608
Очень интересное решение, в мире есть успешные практики. Например, MLS (США+Канада), Суонси с Кардиффом в Англии. Не совсем понятно только, как они будут пробиваться в еврокубки от своей страны. Не думаю, что Брюгге, Андерлехт и Генк с Гентом особо отстают от голландских лидеров. Совсем недавно все они заходили далеко в Лиге Европы, а это уже говорит об их силе.
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zigbert
1581097958
Придется отсеивать половину команд из каждого чемпионата. Выгода будет только для футбольных функционеров.
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