Артем Ребров: «Требования Тедеско не сразу укладываются в голове, но у ребят начинает получаться»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал исход матча второго тура Кубка «Париматч» Премьер против «Локомотива» (1:1, 2:4 по пенальти). Голкипер проиграл серию пенальти.

«Неправильно говорить, что появилось что-то новое с приходом Доменико Тедеско. У каждого есть свои комбинации. Является ли гол Ильи Гапонова одной из них? Не могу раскрывать все секреты. Гапонов чаше получает по шее от нас, опытных ребят, чем забивает. Значит — не зря.

Ребята провели хорошо второй тайм. В атаке создавали моменты, и острых моментов у наших ворот не было. Тедеско требует много прессинговать. У ребят не все сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться. Мы видели это во втором тайме», – считает Ребров.