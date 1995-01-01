Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Артем Ребров: «Требования Тедеско не сразу укладываются в голове, но у ребят начинает получаться»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал исход матча второго тура Кубка «Париматч» Премьер против «Локомотива» (1:1, 2:4 по пенальти). Голкипер проиграл серию пенальти.

    «Неправильно говорить, что появилось что-то новое с приходом Доменико Тедеско. У каждого есть свои комбинации. Является ли гол Ильи Гапонова одной из них? Не могу раскрывать все секреты. Гапонов чаше получает по шее от нас, опытных ребят, чем забивает. Значит — не зря.

    Ребята провели хорошо второй тайм. В атаке создавали моменты, и острых моментов у наших ворот не было. Тедеско требует много прессинговать. У ребят не все сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться. Мы видели это во втором тайме», – считает Ребров.

    • «Спартак» лидирует в турнире.
    • В РПЛ команда идет десятой.
    • Ребров в январе подписал новый контракт с клубом.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81450
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75381
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru