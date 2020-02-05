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  • Артем Ребров: «Требования Тедеско не сразу укладываются в голове, но у ребят начинает получаться»

Артем Ребров: «Требования Тедеско не сразу укладываются в голове, но у ребят начинает получаться»

5 февраля 2020, 21:47
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал исход матча второго тура Кубка «Париматч» Премьер против «Локомотива» (1:1, 2:4 по пенальти). Голкипер проиграл серию пенальти.

«Неправильно говорить, что появилось что-то новое с приходом Доменико Тедеско. У каждого есть свои комбинации. Является ли гол Ильи Гапонова одной из них? Не могу раскрывать все секреты. Гапонов чаше получает по шее от нас, опытных ребят, чем забивает. Значит — не зря.

Ребята провели хорошо второй тайм. В атаке создавали моменты, и острых моментов у наших ворот не было. Тедеско требует много прессинговать. У ребят не все сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться. Мы видели это во втором тайме», – считает Ребров.

  • «Спартак» лидирует в турнире.
  • В РПЛ команда идет десятой.
  • Ребров в январе подписал новый контракт с клубом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Ребров Артем Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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Диктор
1580957696
Дай то Бог чтобы все получалось.
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алдан2014
1580967115
Судя по игре в эпоху пиджака,вы вообще ничего не понимали,или как вас Артём понять?
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серега кашин
1580970317
правильно привыкли пешком ходить и ничего не делать
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