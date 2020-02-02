Зидан обошел Моуринью по победам на посту главного тренера «Реала»

«Реал» с минимальным счетом переиграл «Атлетико» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Эта победа стала для Зинедина Зидана 129-й на посту главного тренера мадридской команды. По этому показателю он вышел на третье место, обойдя Жозе Моуринью.

Больше побед во главе «Реала» одерживали только Висенте дель Боске (133) и Мигель Муньос (357).