Зидан обошел Моуринью по победам на посту главного тренера «Реала»

«Реал» с минимальным счетом переиграл «Атлетико» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Эта победа стала для Зинедина Зидана 129-й на посту главного тренера мадридской команды. По этому показателю он вышел на третье место, обойдя Жозе Моуринью.
Больше побед во главе «Реала» одерживали только Висенте дель Боске (133) и Мигель Муньос (357).
- С Зиданом в качестве главного тренера «Реал» провел 192 матча, процент побед – 67,1.
- При нем команда забивает в среднем 2,4 гола за игру.
Источник: Официальный сайт «Реала»