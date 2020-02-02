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Зидан обошел Моуринью по победам на посту главного тренера «Реала»

2 февраля 2020, 01:21
2

«Реал» с минимальным счетом переиграл «Атлетико» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Эта победа стала для Зинедина Зидана 129-й на посту главного тренера мадридской команды. По этому показателю он вышел на третье место, обойдя Жозе Моуринью.

Больше побед во главе «Реала» одерживали только Висенте дель Боске (133) и Мигель Муньос (357).

  • С Зиданом в качестве главного тренера «Реал» провел 192 матча, процент побед – 67,1.
  • При нем команда забивает в среднем 2,4 гола за игру.

Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Моуринью Жозе Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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El_Chori
1580605069
Только что?? Оч странно
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Plyash
1580673152
Так Зидан,под стать Висенте и Мигелю,тоже не лаптем щи хлебал.
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