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Бундеслига. Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Унион», «Бавария» возглавила таблицу и другие результаты

1 февраля 2020, 19:26
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил очередные голы за команду. Голы норвежца помогли разгромить дома столичный «Унион».

В другой встрече «Бавария» в гостях справилась с «Майнцем». Три очка позволили баварцам выйти на первое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

Майнц – Бавария – 1:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Левандовски, 8; 0:2 – Мюллер, 14; 0:3 – Алькантара, 26; 1:3 – Сент-Жюст, 35.

Боруссия Д – Унион – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Санчо, 13; 2:0 – Холанд, 18; 3:0 – Ройс, 68 (с пенальти); 4:0 – Витсель, 70; 5:0 – Холанд, 76.

Аугсбург – Вердер – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Йедвай, 23 (в свои ворота); 1:1 – Нидерлехнер, 67; 2:1 – Варгас, 62.

Фортуна – Айнтрахт – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Айхан, 78; 1:1 – Чендлер, 90+3.

Хоффенхайм – Байер – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Диаби, 11; 1:1 – Крамарич, 23; 2:1 – Сков, 65.

Удаления: нет – Демирбай, 90+2 (вторая ж.к.).

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Аугсбург Вердер Боруссия Д Унион Майнц Бавария Фортуна Айнтрахт Хоффенхайм Байер Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
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sachsen-leipzig
1580577087
Помню как ворвался Мбампе когда за пол года вырос в звёзды мирового уровня, Холанд сейчас так же дерзко играет. Его уже запомнили, сейчас только не сломаться от звёздной болезни! Красавчик!
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JTherry
1580581377
Холланд хорош, рвет и мечет!!!! круто начал - 7 голов за 3 неполных игры!!!
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