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Переход Неделчару из «Уфы» в «Брешию» сорвался

31 января 2020, 20:13

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что защитник команды Ионуц Неделчару не перейдет в «Брешию».

«Неделчару не уйдeт. Переговоры с «Брешией» закончены, нас не устроили их условия», – сказал Газизов.

По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб предлагал за румынского центрбека 3 миллиона евро.

  • В феврале 2018 года Неделчару перешел в «Уфу» за 600 тысяч евро.
  • В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 14 матчах башкирской команды.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Уфа Брешиа Неделчару Ионуц Газизов Шамиль
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