Переход Неделчару из «Уфы» в «Брешию» сорвался

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что защитник команды Ионуц Неделчару не перейдет в «Брешию».

«Неделчару не уйдeт. Переговоры с «Брешией» закончены, нас не устроили их условия», – сказал Газизов.

По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб предлагал за румынского центрбека 3 миллиона евро.