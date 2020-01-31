Переход Неделчару из «Уфы» в «Брешию» сорвался

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что защитник команды Ионуц Неделчару не перейдет в «Брешию».
«Неделчару не уйдeт. Переговоры с «Брешией» закончены, нас не устроили их условия», – сказал Газизов.
По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб предлагал за румынского центрбека 3 миллиона евро.
- В феврале 2018 года Неделчару перешел в «Уфу» за 600 тысяч евро.
- В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 14 матчах башкирской команды.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»