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    Переход Неделчару из «Уфы» в «Брешию» сорвался

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что защитник команды Ионуц Неделчару не перейдет в «Брешию».

    «Неделчару не уйдeт. Переговоры с «Брешией» закончены, нас не устроили их условия», – сказал Газизов.

    По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб предлагал за румынского центрбека 3 миллиона евро.

    • В феврале 2018 года Неделчару перешел в «Уфу» за 600 тысяч евро.
    • В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 14 матчах башкирской команды.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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