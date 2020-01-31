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    Ребров: «Прочитал книгу Клоппа. Его подход напомнил то, что пытается сделать сейчас тренерский штаб «Спартака»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о последней прочитанной книге. Благодаря ей футболист увидел в команде нечто общее с идеями Юргена Клоппа.

    «Последнее, что прочитал, – книга Юргена Клоппа. Там в основном о его жизни рассказывается, его подходе. Мне это напомнило то, что пытается сделать тренерский штаб «Спартака» сейчас. Это уважение к клубу, к команде, чтобы каждый человек чувствовал себя причастным к делу. Это мне понравилось, полезно прочитать и понять», – считает вратарь.

    • 1 февраля в первом туре Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» сыграет с «Ростовом».
    • Ребров на этой неделе продлил контракт со «Спартаком».
    • Вратарь провел за москвичей 130 матчей, пропустил 150 голов.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    31.01.2020 01:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67330

      portero 31 января 2020, 08:58

      одна школа.... ну тогда у Спартака радужные дни впереди, если будет всё как у Клоппа в Ливере.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > alarm 31 января 2020, 10:28

      К твоим красным ежемесячникам мы уже привыкли.
      А эту ерунду без печали переживём.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 31 января 2020, 08:45

      Мясные только языком ворочать умеют, с высоты своего величия на дне таблицы)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 31 января 2020, 08:25

      Главное достичь результата.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 31 января 2020, 07:36

      Общее что ? Поле Ворота мяч ?

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 31 января 2020, 06:53

      А тренерский штаб то наверное и не читал эту книгу...))

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 31 января 2020, 01:53

      ага ну.

      -1
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