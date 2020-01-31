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  • Ребров: «Прочитал книгу Клоппа. Его подход напомнил то, что пытается сделать сейчас тренерский штаб «Спартака»

Ребров: «Прочитал книгу Клоппа. Его подход напомнил то, что пытается сделать сейчас тренерский штаб «Спартака»

31 января 2020, 01:47
7

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о последней прочитанной книге. Благодаря ей футболист увидел в команде нечто общее с идеями Юргена Клоппа.

«Последнее, что прочитал, – книга Юргена Клоппа. Там в основном о его жизни рассказывается, его подходе. Мне это напомнило то, что пытается сделать тренерский штаб «Спартака» сейчас. Это уважение к клубу, к команде, чтобы каждый человек чувствовал себя причастным к делу. Это мне понравилось, полезно прочитать и понять», – считает вратарь.

  • 1 февраля в первом туре Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» сыграет с «Ростовом».
  • Ребров на этой неделе продлил контракт со «Спартаком».
  • Вратарь провел за москвичей 130 матчей, пропустил 150 голов.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Ливерпуль Ребров Артем Клопп Юрген Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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DeStar
1580424830
ага ну.
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mihail200606
1580442796
А тренерский штаб то наверное и не читал эту книгу...))
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все_будет_AUDI
1580445373
Общее что ? Поле Ворота мяч ?
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Диктор
1580448314
Главное достичь результата.
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RotBerg
1580449547
Мясные только языком ворочать умеют, с высоты своего величия на дне таблицы)))
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portero
1580450285
одна школа.... ну тогда у Спартака радужные дни впереди, если будет всё как у Клоппа в Ливере.
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