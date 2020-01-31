Ребров: «Прочитал книгу Клоппа. Его подход напомнил то, что пытается сделать сейчас тренерский штаб «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о последней прочитанной книге. Благодаря ей футболист увидел в команде нечто общее с идеями Юргена Клоппа.
«Последнее, что прочитал, – книга Юргена Клоппа. Там в основном о его жизни рассказывается, его подходе. Мне это напомнило то, что пытается сделать тренерский штаб «Спартака» сейчас. Это уважение к клубу, к команде, чтобы каждый человек чувствовал себя причастным к делу. Это мне понравилось, полезно прочитать и понять», – считает вратарь.
- 1 февраля в первом туре Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» сыграет с «Ростовом».
- Ребров на этой неделе продлил контракт со «Спартаком».
- Вратарь провел за москвичей 130 матчей, пропустил 150 голов.
Источник: YouTube-канал «Спартака»