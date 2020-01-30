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Дуглас Сантос: «Летом 2018-го «Зенит» впервые вышел на «Гамбург», за меня запросили 25 миллионов»

30 января 2020, 18:13

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что питерский клуб пытался купить его еще в 2018 году.

«Летом 2018-го «Зенит» впервые вышел на «Гамбург». Я знал о предложении, но тогда «Гамбург» запросил 25 миллионов евро – так они хотели меня удержать после вылета во вторую Бундеслигу.

Тогда же ко мне в Бразилию приезжал спортивный директор «Гамбурга» Ральф Беккер. Он спрашивал, что мне нужно, чтобы остаться в клубе. По контракту после вылета во вторую Бундеслигу мою зарплату урезали на 40 процентов – я попросил, чтобы этот пункт исключили. Беккер заявил, что «Гамбург» не может на это пойти, поэтому не могу сказать, что его приезд как-то повлиял на мое решение остаться еще на год.

Да, приезд одного из главных руководителей – показатель твоей важности для клуба, но всех больше останавливала сумма, которую хотел получить «Гамбург». Плюс контракт – нарушить его я, конечно, не мог», – сказал Сантос.

  • «Зенит» купил Сантоса летом 2019 года за 12 миллионов.
  • В этом сезоне РПЛ бразилец провел 19 игр, отдал один ассист.
  • В 2018 году «Гамбург» напрямую вылетел из Бундеслиги, заняв 17-е место.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Гамбург Дуглас Сантос
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