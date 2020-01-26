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Примера. «Севилья» победила «Гранаду» и поднялась на третье место, «Вильярреал» обыграл «Алавес»

26 января 2020, 00:52

Победа позволила «Севилье» подняться на третье место в чемпионате Испании – команда Хулена Лопетеги опередила мадридский «Атлетико». Лидировавшая по ходу сезона «Гранада» опустилась на 12-е место.

В другой встрече «Алавес» и «Вильярреал» забили друг другу три гола. Команда из пригорода Валенсии идет в двух очках от зоны еврокубков.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Севилья – Гранада – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – де Йонг, 11; 2:0 – Нолито, 34.

Алавес – Вильярреал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бакка, 10; 1:1 – Хоселу, 80; 1:2 – Ниньо, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Севилья Гранада Алавес Вильярреал Атлетико
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