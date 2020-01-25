Бундеслига. Лидер чемпионата «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» и другие результаты

Завершились пять матчей 19-го тура Бундеслиги.

«Айнтрахт» на своем поле обыграл лидера чемпионата «РБ Лейпциг» (2:0). «Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Майнц» и поднялась на второе место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Туре, 48; 2:0 – Костич, 90+4.

Боруссия М – Майнц – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Квайсон, 11; 1:1 – Плеа, 24; 2:1 – Плеа, 76; 3:1 – Нойхаус, 88.

Вольфсбург – Герта – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Мехмеди, 68; 1:1 – Торунарига, 74; 1:2 – Лукебакио, 90.

Унион – Аугсбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Суботич, 47; 2:0 – Ингвартсен, 61.

Фрайбург – Падерборн – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Антви-Адджей, 48; 0:2 – Сабири, 83 (с пенальти).

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