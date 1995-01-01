Бундеслига. Лидер чемпионата «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» и другие результаты

Впервые увидел, договорняк... Причём ТАК ЯВНО не играли, а ОШИБАЛИСЬ (типа) лейпцигские футболисты, что диву даёшься..... Ранее такое часто случалось с Барселоной, игроки которой, по ходу, в тотализаторах зависли и бабло стригут. В прошлом году много матчей, в этом немало, да и сегодня с понтом играют... Капец футболу!
Завершились пять матчей 19-го тура Бундеслиги.
«Айнтрахт» на своем поле обыграл лидера чемпионата «РБ Лейпциг» (2:0). «Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Майнц» и поднялась на второе место.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур
Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Туре, 48; 2:0 – Костич, 90+4.
Боруссия М – Майнц – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Квайсон, 11; 1:1 – Плеа, 24; 2:1 – Плеа, 76; 3:1 – Нойхаус, 88.
Вольфсбург – Герта – 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Мехмеди, 68; 1:1 – Торунарига, 74; 1:2 – Лукебакио, 90.
Голы: 1:0 – Суботич, 47; 2:0 – Ингвартсен, 61.
Фрайбург – Падерборн – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Антви-Адджей, 48; 0:2 – Сабири, 83 (с пенальти).