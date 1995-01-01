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    Бундеслига. Лидер чемпионата «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» и другие результаты

    Завершились пять матчей 19-го тура Бундеслиги.

    «Айнтрахт» на своем поле обыграл лидера чемпионата «РБ Лейпциг» (2:0). «Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Майнц» и поднялась на второе место.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Туре, 48; 2:0 – Костич, 90+4.

    Боруссия М – Майнц – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Квайсон, 11; 1:1 – Плеа, 24; 2:1 – Плеа, 76; 3:1 – Нойхаус, 88.

    Вольфсбург – Герта – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мехмеди, 68; 1:1 – Торунарига, 74; 1:2 – Лукебакио, 90.

    Унион – Аугсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Суботич, 47; 2:0 – Ингвартсен, 61.

    Фрайбург – Падерборн – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Антви-Адджей, 48; 0:2 – Сабири, 83 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +278

      Правдоруб100 49 минут назад

      Впервые увидел, договорняк... Причём ТАК ЯВНО не играли, а ОШИБАЛИСЬ (типа) лейпцигские футболисты, что диву даёшься..... Ранее такое часто случалось с Барселоной, игроки которой, по ходу, в тотализаторах зависли и бабло стригут. В прошлом году много матчей, в этом немало, да и сегодня с понтом играют... Капец футболу!

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      Рейтинг: +69

      Все_тот_же_Юве > Правдоруб100 40 минут назад

      е.б.анат100

      0
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      Рейтинг: +2625

      zatonn 1 час назад

      В случае победы над Шальке отрыв Баварии от Лейпцига будет всего одно очко, что же, хорошая новость

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