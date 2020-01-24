Игнатьев: «Краснодар» продал меня из-за проблем с наркотиками? Мы с агентом посмеялись над этой новостью»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своей реакции на новость о том, что «Краснодар» продал его из-за проблем с наркотиками.

«Мы вместе с агентом над этим посмеялись. Я его вообще просил, чтобы он это не комментировал и никому не отвечал об этом. Ну зачем? Он объяснял: «Почему ты не хочешь себя защитить?» А зачем мне себя защищать? Мне все равно, кто там что пишет.

Мы посмеялись над этой новостью, потому что это неправда. У меня есть предположение, откуда эта информация. Я не хочу об этом вообще говорить. У меня есть догадки, оставлю их при себе. В нашем футболе так бывает, что кто-то специально расшатывает лодку.

«Моя последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев? Вообще не знаю, о чем речь. Ничего такого не было.

Всегда найдется тот, кто хочет тебя облить, и это делается с конкретной целью. Но меня это не напрягает. Ну создают эту грязь вокруг меня, пусть так. Черный пиар — это тоже пиар. Я благодарен этим людям, молодцы. Обо мне все время говорят. Да, у меня непростой характер. Но он и не трудный. У меня нормальный, боевой характер. Я отношусь ко всему с пониманием, у меня тоже есть чувства, как и у других», – сказал Игнатьев.

Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.

Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

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