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  • Игнатьев: «Краснодар» продал меня из-за проблем с наркотиками? Мы с агентом посмеялись над этой новостью»

Игнатьев: «Краснодар» продал меня из-за проблем с наркотиками? Мы с агентом посмеялись над этой новостью»

24 января 2020, 14:55
4

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своей реакции на новость о том, что «Краснодар» продал его из-за проблем с наркотиками.

«Мы вместе с агентом над этим посмеялись. Я его вообще просил, чтобы он это не комментировал и никому не отвечал об этом. Ну зачем? Он объяснял: «Почему ты не хочешь себя защитить?» А зачем мне себя защищать? Мне все равно, кто там что пишет.

Мы посмеялись над этой новостью, потому что это неправда. У меня есть предположение, откуда эта информация. Я не хочу об этом вообще говорить. У меня есть догадки, оставлю их при себе. В нашем футболе так бывает, что кто-то специально расшатывает лодку.

«Моя последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев? Вообще не знаю, о чем речь. Ничего такого не было.

Всегда найдется тот, кто хочет тебя облить, и это делается с конкретной целью. Но меня это не напрягает. Ну создают эту грязь вокруг меня, пусть так. Черный пиар — это тоже пиар. Я благодарен этим людям, молодцы. Обо мне все время говорят. Да, у меня непростой характер. Но он и не трудный. У меня нормальный, боевой характер. Я отношусь ко всему с пониманием, у меня тоже есть чувства, как и у других», – сказал Игнатьев.

  • Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.
  • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

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Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (4)
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3a zenit
1579867655
Игнатьев: «Краснодар» продал меня из-за проблем с наркотиками? Мы с агентом дунули пару косяков и посмеялись над этой новостью»
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Давид59
1579877041
А чего смеялись то? Смеяться надо, когда шутят.
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Hektor 84
1579881059
Курнули сначала, а потом посмеялись
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portero
1580063419
что вы сразу про травку.... может может они от счастья когда денюжку считали..
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