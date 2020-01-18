Бундеслига. «Боруссия» Д победила благодаря хет-трику Холанда в дебютном матче, «Хоффенхайм» уступил «Айнтрахту» и другие результаты

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за команду. Выйдя на замену в игре с «Аугсбургом», норвежец принес победу.
В другой встрече «Хоффенхайм» дома уступил «Айнтрахту». Один из голов у гостей забил голландец Бас Дост.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур
Аугсбург – Боруссия Д – 3:5 (1:0)
Голы: 1:0 – Нидерлехнер, 34; 2:0 – Рихтер, 46; 2:1 – Брандт, 49; 3:1 – Нидерлехнер, 55; 3:2 – Холанд, 59; 3:3 – Санчо, 61; 3:4 – Холанд, 70; 3:5 – Холанд, 79.
Кельн – Вольфсбург – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Кордоба, 22; 2:0 – Кордоба, 45+2; 3:0 – Хектор, 62; 3:1 – Штеффен, 66.
Голы: 0:1 – Квон, 28; 0:2 – Петерсен, 41; 1:2 – Матета, 82.
Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Дост, 18; 1:1 – Стафилидис, 48; 1:2 – Чендлер, 62.
Голы: 0:1 – Мойсандер, 67.
Удаления: нет – Мойсандер, 90+6 (вторая ж.к.).