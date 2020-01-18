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    Бундеслига. «Боруссия» Д победила благодаря хет-трику Холанда в дебютном матче, «Хоффенхайм» уступил «Айнтрахту» и другие результаты

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за команду. Выйдя на замену в игре с «Аугсбургом», норвежец принес победу.

    В другой встрече «Хоффенхайм» дома уступил «Айнтрахту». Один из голов у гостей забил голландец Бас Дост.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

    Аугсбург – Боруссия Д – 3:5 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нидерлехнер, 34; 2:0 – Рихтер, 46; 2:1 – Брандт, 49; 3:1 – Нидерлехнер, 55; 3:2 – Холанд, 59; 3:3 – Санчо, 61; 3:4 – Холанд, 70; 3:5 – Холанд, 79.

    Кельн – Вольфсбург – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кордоба, 22; 2:0 – Кордоба, 45+2; 3:0 – Хектор, 62; 3:1 – Штеффен, 66.

    Майнц – Фрайбург – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Квон, 28; 0:2 – Петерсен, 41; 1:2 – Матета, 82.

    Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дост, 18; 1:1 – Стафилидис, 48; 1:2 – Чендлер, 62.

    Фортуна – Вердер – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мойсандер, 67.

    Удаления: нет – Мойсандер, 90+6 (вторая ж.к.).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2020 19:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2418

      Черкизовский Кот 4 часа назад

      Удачи парню! Будем следить за его карьерой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Октавиус 4 часа назад

      Если пацан будет так голы штамповать, то у норвежцев может появиться первый обладатель Золотого мяча)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1504

      zabvo9406 4 часа назад

      Ипать, Карл,парню 19 лет и на х е р не нужна никакая адаптация!!!! Кокоша, Чалов, Понсе видео себе на ночь вызубрить!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17893

      Боцман59rus 4 часа назад

      Учитесь Спартак и Зенит, как в нормальных командах, тренера подводят молодёжь к основе

      3
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      ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 > Боцман59rus 4 часа назад

      Только они его не подводили к основе. Они его купили в зимнее ТО

      0
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      Рейтинг: +4167

      Viper for CSKA 4 часа назад

      3 удара, 3 в створ, 3 гола. Возмущение в силе чувствую я.

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