Бундеслига. «Боруссия» Д победила благодаря хет-трику Холанда в дебютном матче, «Хоффенхайм» уступил «Айнтрахту» и другие результаты

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за команду. Выйдя на замену в игре с «Аугсбургом», норвежец принес победу.

В другой встрече «Хоффенхайм» дома уступил «Айнтрахту». Один из голов у гостей забил голландец Бас Дост.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

Аугсбург – Боруссия Д – 3:5 (1:0)

Голы: 1:0 – Нидерлехнер, 34; 2:0 – Рихтер, 46; 2:1 – Брандт, 49; 3:1 – Нидерлехнер, 55; 3:2 – Холанд, 59; 3:3 – Санчо, 61; 3:4 – Холанд, 70; 3:5 – Холанд, 79.

Кельн – Вольфсбург – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кордоба, 22; 2:0 – Кордоба, 45+2; 3:0 – Хектор, 62; 3:1 – Штеффен, 66.

Майнц – Фрайбург – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Квон, 28; 0:2 – Петерсен, 41; 1:2 – Матета, 82.

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дост, 18; 1:1 – Стафилидис, 48; 1:2 – Чендлер, 62.

Фортуна – Вердер – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мойсандер, 67.

Удаления: нет – Мойсандер, 90+6 (вторая ж.к.).

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги