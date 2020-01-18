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    Шкурин будет выступать за ЦСКА под 11-м номером

    Новичок ЦСКА Илья Шкурин определился с игровым номером.

    Как сообщает официальный сайт армейцев, белорусский нападающий выбрал цифру «11».

    Ранее под этим номером в новейшей истории клуба выступали Сергей Филиппенков, Спартак Гогниев, Вагнер Лав, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Алексей Ионов, Кирилл Панченко, Витиньо, Абель Эрнандес и Лукас Сантос.

    • ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
    • В сезоне-2019 нападающий выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

    Гончаренко – о трансфере Шкурина: «В какой-то мере будет пауза для Чалова»

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    18.01.2020 09:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +496

      ZENIT****** 1 час назад

      Хорошей игры!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      PFC CSKA MOSCOW 5 часов назад

      11 - не цифра, а число
      Поправьте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36734

      portero 6 часов назад

      удачи ему. если наших подвинет, может они начнут лучше играть...

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