Шкурин будет выступать за ЦСКА под 11-м номером

Новичок ЦСКА Илья Шкурин определился с игровым номером.
Как сообщает официальный сайт армейцев, белорусский нападающий выбрал цифру «11».
Ранее под этим номером в новейшей истории клуба выступали Сергей Филиппенков, Спартак Гогниев, Вагнер Лав, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Алексей Ионов, Кирилл Панченко, Витиньо, Абель Эрнандес и Лукас Сантос.
- ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
- В сезоне-2019 нападающий выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
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Источник: Официальный сайт ЦСКА