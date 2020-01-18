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Шкурин будет выступать за ЦСКА под 11-м номером

18 января 2020, 09:11
2

Новичок ЦСКА Илья Шкурин определился с игровым номером.

Как сообщает официальный сайт армейцев, белорусский нападающий выбрал цифру «11».

Ранее под этим номером в новейшей истории клуба выступали Сергей Филиппенков, Спартак Гогниев, Вагнер Лав, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Алексей Ионов, Кирилл Панченко, Витиньо, Абель Эрнандес и Лукас Сантос.

  • ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
  • В сезоне-2019 нападающий выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

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Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шкурин Илья
Комментарии (2)
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portero
1579360263
удачи ему. если наших подвинет, может они начнут лучше играть...
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PFC CSKA MOSCOW
1579364148
11 - не цифра, а число Поправьте
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