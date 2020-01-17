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  • Гончаренко – о трансфере Шкурина: «В какой-то мере будет пауза для Чалова»

Гончаренко – о трансфере Шкурина: «В какой-то мере будет пауза для Чалова»

17 января 2020, 21:51
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил нового форварда команды Илью Шкурина. Его подписали в январе, прошлый сезон игрок провел в белорусском «Энергетике-БГУ».

«На протяжении стольких сезонов, наверное, было желание, чтобы в команду пришел белорус, учитывая, сколько тренеров-белорусов в нашем штабе. Но это не было самоцелью. Инициатива подписать Шкурина пришла из нашего клуба.

Для нас это хорошая сделка. Илья достаточно настойчивый, агрессивный, открывается вперед – то, чего во многих матчах нам где-то не хватало. В какой-то мере будет пауза для Федора Чалова, чтобы он мог отдохнуть и с новыми силами подходить к матчам.

По первым тренировкам Шкурин производит приятное впечатление. В его лице появились те качества, которые нам нужны», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА сейчас тренируется в испанском Кампоаморе, где проведет все зимние сборы.
  • Москвичи в РПЛ идут четвертыми.
  • 29 февраля в рамках 20-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграет с «Уралом».

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Шкурин Илья Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
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vladimir-7
1579328234
Посмотрим и мы, а Чалов посмотрит и тоже оценит игру, но со скамейки, заодно отдохнет и головокружение от АПЛ закончится.
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