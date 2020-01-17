Гончаренко – о трансфере Шкурина: «В какой-то мере будет пауза для Чалова»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил нового форварда команды Илью Шкурина. Его подписали в январе, прошлый сезон игрок провел в белорусском «Энергетике-БГУ».

«На протяжении стольких сезонов, наверное, было желание, чтобы в команду пришел белорус, учитывая, сколько тренеров-белорусов в нашем штабе. Но это не было самоцелью. Инициатива подписать Шкурина пришла из нашего клуба.

Для нас это хорошая сделка. Илья достаточно настойчивый, агрессивный, открывается вперед – то, чего во многих матчах нам где-то не хватало. В какой-то мере будет пауза для Федора Чалова, чтобы он мог отдохнуть и с новыми силами подходить к матчам.

По первым тренировкам Шкурин производит приятное впечатление. В его лице появились те качества, которые нам нужны», – сказал Гончаренко.