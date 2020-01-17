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  • Журналист Егоров: ЦСКА вряд ли готов платить сопутствующую трансферу Соболева агентскую комиссию размером 3-5 миллионов

Журналист Егоров: ЦСКА вряд ли готов платить сопутствующую трансферу Соболева агентскую комиссию размером 3-5 миллионов

17 января 2020, 14:43
8

Журналист Сергей Егоров сообщил о подробностях переговоров ЦСКА с форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

«Армейский клуб вряд ли готов платить сопутствующие трансферу деньги (агентская комиссия 3-5 млн евро), но логично может предложить долю/комиссию от последующего трансфера. В этой истории риском является мнение скаутов и селекционной службы армейцев: памятен иронический пост Андрея Мовсесьяна в инстаграме в адрес Соболева прошлой осенью», – написал Егоров в телеграме.

Также, по его информации, «Динамо» активно ведет переговоры по форварду «Млады» Николаю Комличенко.

  • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.
  • В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

Бабаев: «ЦСКА не перехватывает Соболева у «Динамо». Мы не участвуем в каких-то финансовых аукционах»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Крылья Советов Комличенко Николай Соболев Александр
Комментарии (8)
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المطاط في اللحوم
1579261915
То он в ЦСКА, то он в Динамо. То в Рубин засобирался. Короче пока его в футболке не увидим какого-либо клуба, слухи бесполезны.
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Rus9I
1579264144
Н-да, с такой агентской комиссией, товарищ Соболев пусть в Крыльях сидит. Ну или в Зенит стучится, вдруг возьмут еще одного Заболотного) Бред, платить 4-7 ляма, за игрока и доплачивать 3-5 ляма жидяре который его курирует.
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FanatSerj
1579268169
"агентская комиссия 3-5 млн евро" - а морда у агента не треснет? тут у нас за всю жизнь впахивая столько денег не заработаешь, а тут всего лишь перепродал ОДНО "дерево" другому владельцу. Нахрен их "запретить" на эти бабки можно детскую школу отстроить с нуля, зарплату тренерам достойную давать и еще на весь спорт инвентарь и форму на пару лет хватит, вот тебе и простой путь развития футбола в стране.
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andromend
1579279311
Оно можно было бы агенту 5 млн заплатить,если бы он за полтинник Месси или Роналду сюда уговорил,но это ведь Соболев! Видно агент сам не особо на Соболева в дальнейшем надеется,вот и решил рвануть по полной, пока тот голы забивает.Мародер, однако. Надеюсь, что ни кони,ни Динамо не дадут себя потрошить.
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bset
1579283589
В чем проблема запретить всех этих агентов? А то все говорят, что футболисты ни за что получают свои деньги. Они хотя бы профессиональным спортом занимаются, всю жизнь к этому идут, здоровье свое гробят. А за что агенты получают такие деньги? Обычные риелторы офисные, только с сфере футбольных трансферов.
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Nerlinger
1579286737
Запретить всех этих агентов-дармоедов !!!
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Alex Flash
1579289182
короеды-они и в Африке короеды
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