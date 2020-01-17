Журналист Егоров: ЦСКА вряд ли готов платить сопутствующую трансферу Соболева агентскую комиссию размером 3-5 миллионов

Журналист Сергей Егоров сообщил о подробностях переговоров ЦСКА с форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

«Армейский клуб вряд ли готов платить сопутствующие трансферу деньги (агентская комиссия 3-5 млн евро), но логично может предложить долю/комиссию от последующего трансфера. В этой истории риском является мнение скаутов и селекционной службы армейцев: памятен иронический пост Андрея Мовсесьяна в инстаграме в адрес Соболева прошлой осенью», – написал Егоров в телеграме.

Также, по его информации, «Динамо» активно ведет переговоры по форварду «Млады» Николаю Комличенко.

«Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

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