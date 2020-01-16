Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев: «ЦСКА не перехватывает Соболева у «Динамо». Мы не участвуем в каких-то финансовых аукционах»

Бабаев: «ЦСКА не перехватывает Соболева у «Динамо». Мы не участвуем в каких-то финансовых аукционах»

16 января 2020, 17:47
1

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что армейцы ведут переговоры по нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву.

«Футболист, конечно, интересный, но вся та информация, которая появляется в прессе, о том, что мы перехватываем его у «Динамо», участвуем в каких-то финансовых аукционах, не соответствует действительности», – сказал Бабаев.

  • Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
  • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.
  • В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

ЦСКА вступил в борьбу за Соболева. Армейцы могут взять форварда в аренду с правом выкупа

Клуб АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА и «Динамо»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Крылья Советов Соболев Александр Бабаев Роман
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1579187107
Конечно чушь , зачем он им
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+