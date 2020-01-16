Бабаев: «ЦСКА не перехватывает Соболева у «Динамо». Мы не участвуем в каких-то финансовых аукционах»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что армейцы ведут переговоры по нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву.

«Футболист, конечно, интересный, но вся та информация, которая появляется в прессе, о том, что мы перехватываем его у «Динамо», участвуем в каких-то финансовых аукционах, не соответствует действительности», – сказал Бабаев.

Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».

«Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.

В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

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