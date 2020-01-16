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    Бабаев: «ЦСКА не перехватывает Соболева у «Динамо». Мы не участвуем в каких-то финансовых аукционах»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что армейцы ведут переговоры по нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву.

    «Футболист, конечно, интересный, но вся та информация, которая появляется в прессе, о том, что мы перехватываем его у «Динамо», участвуем в каких-то финансовых аукционах, не соответствует действительности», – сказал Бабаев.

    • Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов».
    • «Чемпионат» ранее сообщал, что «Динамо» согласовало с «Крыльями» трансфер Соболева.
    • В этом сезоне Соболев сыграл 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.

    ЦСКА вступил в борьбу за Соболева. Армейцы могут взять форварда в аренду с правом выкупа

    Клуб АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА и «Динамо»

    Источник: Sport24

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    16.01.2020 17:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2169

      Derzkiy1 19 часов назад

      Конечно чушь , зачем он им

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