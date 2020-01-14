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    The Independent: Моуринью попросил «Тоттенхэм» купить полузащитника и двух нападающих

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассчитывает на усиление состава до закрытия зимнего трансферного окна.

    По информации The Independent, португалец попросил руководство клуба приобрести центрального полузащитника и двух форвардов.

    Моуринью хочет подписать нового хавбека в январе на замену Кристиану Эриксену, который близок к переходу в «Интер».

    Что касается нападающих, то тренер изначально планировал купить напарника для Гарри Кейна, а после его травмы намеревается взять сразу двух игроков атаки.

    В шорт-листе «Тоттенхэма» упоминаются кандидатуры Кшиштофа Пентека («Милан»), Фернандо Льоренте («Наполи»), Кристиана Бентеке («Кристал Пэлас») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»).

    Источник: The Independent

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    14.01.2020 19:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2223

      BlackMurder 14 января, 22:08

      Кавани ой хорош

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      Рейтинг: +1501

      zabvo9406 14 января, 20:40

      Развод пошёл!!! И шорт лист только Кавани остальные лажа

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      Рейтинг: +1655

      Бухбух 14 января, 19:59

      Щас Жозе разведет на бабки боссов в зиму больше, чем при Почеттино за три года.

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