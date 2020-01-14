The Independent: Моуринью попросил «Тоттенхэм» купить полузащитника и двух нападающих

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассчитывает на усиление состава до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации The Independent, португалец попросил руководство клуба приобрести центрального полузащитника и двух форвардов.

Моуринью хочет подписать нового хавбека в январе на замену Кристиану Эриксену, который близок к переходу в «Интер».

Что касается нападающих, то тренер изначально планировал купить напарника для Гарри Кейна, а после его травмы намеревается взять сразу двух игроков атаки.

В шорт-листе «Тоттенхэма» упоминаются кандидатуры Кшиштофа Пентека («Милан»), Фернандо Льоренте («Наполи»), Кристиана Бентеке («Кристал Пэлас») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»).