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  • The Independent: Моуринью попросил «Тоттенхэм» купить полузащитника и двух нападающих

The Independent: Моуринью попросил «Тоттенхэм» купить полузащитника и двух нападающих

14 января 2020, 19:34
3

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассчитывает на усиление состава до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации The Independent, португалец попросил руководство клуба приобрести центрального полузащитника и двух форвардов.

Моуринью хочет подписать нового хавбека в январе на замену Кристиану Эриксену, который близок к переходу в «Интер».

Что касается нападающих, то тренер изначально планировал купить напарника для Гарри Кейна, а после его травмы намеревается взять сразу двух игроков атаки.

В шорт-листе «Тоттенхэма» упоминаются кандидатуры Кшиштофа Пентека («Милан»), Фернандо Льоренте («Наполи»), Кристиана Бентеке («Кристал Пэлас») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»).

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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Бухбух
1579021194
Щас Жозе разведет на бабки боссов в зиму больше, чем при Почеттино за три года.
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zabvo9406
1579023623
Развод пошёл!!! И шорт лист только Кавани остальные лажа
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BlackMurder
1579028913
Кавани ой хорош
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