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Сетьен – новый главный тренер «Барселоны»

14 января 2020, 01:33
18

«Барселона» объявила о назначении Энрике Сетьена на пост главного тренера команды.

Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022 года. Официальная презентация 61-летнего специалиста состоится во вторник.

Сетьен сменил у руля «Барсы» Эрнесто Вальверде.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (18)
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NEONFOL
1578954965
а что поинтереснее тренера не найти было, нанимают лопухов одних, брали бы пример с ман сити и ливерпуля
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Armani nn
1578958362
Как говорится-«Поменяли позу».
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Derzkiy1
1578958768
Барса всегда специфически назначает тренера .... Все ждут именитого имени , а в итоге ......
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серега кашин
1578970820
А сколько было сказано про хави и в итоге о нем не вспомнили
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Skull_Boy
1578972330
Одного физрука сняли другого назначили, гениально
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mihail200606
1578975319
1апреля что ли сегодня?... Хто это?
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Dizayner
1578978677
отлично! самый лучший вариант для Барсы в данный момент, еще в прошлом году я писал, что это лучший тренер для Барсы, остаюсь при своем мнении, результаты не оставят себя долго ждать
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gor77
1578978697
Какая-то мутная ситуация. Кике Сетьен - «Бетис» был одной из самых атакующих команд Испании в сезоне 2018/2019, наследник традиций Кройффа(ну, так написано!), но без опыта в топ-клубах и титулов. В Ла Лигу он попал только к 58 годам и т. д.. 14 января подпишет контракт. Кстати, очень много откликов фанатов "Барсы" про отставку Вальверде! Пожалуй, одно из лояльных: "— Я просто скажу, что Вальверде проделал потрясающую работу в первом сезоне. Почти на 10 баллов. Мы были действительно тонущим кораблем, и он как бы стабилизировал нас. Но с тех пор он был вне этого уровня. Его увольнение опоздало на 18 месяцев. Адиос, мистер."
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rens4
1578989779
Сетьен тренер, но не топ уровня. Не для Барсы. Барсу нужен был тренер вроде как Клоп.
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Hektor 84
1578997417
Да уже бы Месси назначили играющим главным тренером.
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