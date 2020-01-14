Сетьен – новый главный тренер «Барселоны»

«Барселона» объявила о назначении Энрике Сетьена на пост главного тренера команды.

Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022 года. Официальная презентация 61-летнего специалиста состоится во вторник.

Сетьен сменил у руля «Барсы» Эрнесто Вальверде.