Сетьен – новый главный тренер «Барселоны»

«Барселона» объявила о назначении Энрике Сетьена на пост главного тренера команды.
Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022 года. Официальная презентация 61-летнего специалиста состоится во вторник.
Сетьен сменил у руля «Барсы» Эрнесто Вальверде.
- Каталонцы делят лидерство в текущем розыгрыше Примеры с «Реалом».
- В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Наполи».
- Сетьен ранее возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»