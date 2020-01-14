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    Сетьен – новый главный тренер «Барселоны»

    «Барселона» объявила о назначении Энрике Сетьена на пост главного тренера команды.

    Контракт между сторонами рассчитан до лета 2022 года. Официальная презентация 61-летнего специалиста состоится во вторник.

    Сетьен сменил у руля «Барсы» Эрнесто Вальверде.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    14.01.2020 01:33
    Комментарии23
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      Рейтинг: +75148

      zigbert 14 января, 14:26

      Может он хороший специалист но в ведущих клубах работать не приходилось. Это и будет одним из важных обстоятельств в его работе.

      0
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 13:23

      Да уже бы Месси назначили играющим главным тренером.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 14 января, 11:19

      При Месси тренер как "свадебный генерал ". Гений может по 60-70 минут ходить пешком , играть на чистых мячах и в коллективной защите вообще не участвовать, а коуч должен как-то выстроить игру чтобы другие одарённые пахали "за того парня". Думаю атмосферка в команде не айс...ИМХО
      Пора уже на покой и Бускетсу с Пике. Медленные , не поспевают .
      У какого тренера хватит сил и возможностей на такие перемены ???

      5
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      ...
      Рейтинг: +9152

      Cules2013 > Alekxei Z. 14 января, 12:03

      Ну так Вальверде того же Бускетса в этом сезоне постоянно ротирует, и меняет на поле минуте так на 60-70, чего отродясь не бывало.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. > Cules2013 14 января, 12:42

      Смотри сколько они пропускают и это при том , что немец в раме один из лучших в мире.
      Всю опорную зону и защиту надо менять, но там "святые коровы", вот тренер и становится заложником.

      2
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      Рейтинг: +6

      rens4 14 января, 11:16

      Сетьен тренер, но не топ уровня. Не для Барсы. Барсу нужен был тренер вроде как Клоп.

      2
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      ...
      Рейтинг: +9152

      Cules2013 > rens4 14 января, 12:02

      где ты их возьмёшь посреди сезона? все топы работают в топ-клубах. Из свободных сейчас по ходу только один Аллегри.

      1
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      ...
      Рейтинг: +673

      Hektor 84 > rens4 14 января, 13:25

      Назови фамилии свободных топ тренеров

      1
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      Рейтинг: +1244

      gor77 14 января, 08:11

      Какая-то мутная ситуация.
      Кике Сетьен - «Бетис» был одной из самых атакующих команд Испании в сезоне 2018/2019, наследник традиций Кройффа(ну, так написано!), но без опыта в топ-клубах и титулов. В Ла Лигу он попал только к 58 годам и т. д..
      14 января подпишет контракт.
      Кстати, очень много откликов фанатов "Барсы" про отставку Вальверде!
      Пожалуй, одно из лояльных:
      "— Я просто скажу, что Вальверде проделал потрясающую работу в первом сезоне. Почти на 10 баллов. Мы были действительно тонущим кораблем, и он как бы стабилизировал нас. Но с тех пор он был вне этого уровня. Его увольнение опоздало на 18 месяцев. Адиос, мистер."

      3
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      Рейтинг: +1419

      Dizayner 14 января, 08:11

      отлично! самый лучший вариант для Барсы в данный момент, еще в прошлом году я писал, что это лучший тренер для Барсы, остаюсь при своем мнении, результаты не оставят себя долго ждать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6577

      mihail200606 14 января, 07:15

      1апреля что ли сегодня?... Хто это?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7845

      Skull_Boy 14 января, 06:25

      Одного физрука сняли другого назначили, гениально

      4
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      Рейтинг: +4411

      серега кашин 14 января, 06:00

      А сколько было сказано про хави и в итоге о нем не вспомнили

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2164

      Derzkiy1 14 января, 02:39

      Барса всегда специфически назначает тренера .... Все ждут именитого имени , а в итоге ......

      2
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