Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «У вас инстаграм такой крутой!»: Слуцкий встретился с президентом Татарстана Миннихановым

«У вас инстаграм такой крутой!»: Слуцкий встретился с президентом Татарстана Миннихановым

11 января 2020, 14:44
1

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«У вас инстаграм такой крутой! Столько подписчиков – вообще!» – сказал Слуцкий в первые несколько минут встречи с Миннихановым.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Президент поприветствовал нового тренера, вручив ему подарок. Слуцкий отметил, что презента для Минниханова с собой он не взял. «Главным подарком для татарстанцев — футбольных болельщиков — станет хороший результат футбольного клуба «Рубин», – ответил на это Минниханов.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
  • Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.
  • У Минниханова 449 тыс. подписчиков в инстаграме. У Слуцкого – 235 тыс.

Слуцкий: «Схема «осень-весна» не повлияла на провал клубов РПЛ в еврокубках. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря»

Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в «Рубин»

Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

Источник: твиттер Лилии Галимовой
Россия. Премьер-лига Рубин Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1578743518
Нынче при знакомстве положено про инстаграмм говорить))?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+