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    «У вас инстаграм такой крутой!»: Слуцкий встретился с президентом Татарстана Миннихановым

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

    «У вас инстаграм такой крутой! Столько подписчиков – вообще!» – сказал Слуцкий в первые несколько минут встречи с Миннихановым.

    Президент поприветствовал нового тренера, вручив ему подарок. Слуцкий отметил, что презента для Минниханова с собой он не взял. «Главным подарком для татарстанцев — футбольных болельщиков — станет хороший результат футбольного клуба «Рубин», – ответил на это Минниханов.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
    • Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.
    • У Минниханова 449 тыс. подписчиков в инстаграме. У Слуцкого – 235 тыс.

    Слуцкий: «Схема «осень-весна» не повлияла на провал клубов РПЛ в еврокубках. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря»

    Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в «Рубин»

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    Источник: твиттер Лилии Галимовой

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6521

      mihail200606 1 час назад

      Нынче при знакомстве положено про инстаграмм говорить))?

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