«У вас инстаграм такой крутой!»: Слуцкий встретился с президентом Татарстана Миннихановым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«У вас инстаграм такой крутой! Столько подписчиков – вообще!» – сказал Слуцкий в первые несколько минут встречи с Миннихановым.

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Президент поприветствовал нового тренера, вручив ему подарок. Слуцкий отметил, что презента для Минниханова с собой он не взял. «Главным подарком для татарстанцев — футбольных болельщиков — станет хороший результат футбольного клуба «Рубин», – ответил на это Минниханов.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.

Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

У Минниханова 449 тыс. подписчиков в инстаграме. У Слуцкого – 235 тыс.

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