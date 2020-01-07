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  • Слуцкий: «Схема «осень-весна» не повлияла на провал клубов РПЛ в еврокубках. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря»

Слуцкий: «Схема «осень-весна» не повлияла на провал клубов РПЛ в еврокубках. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря»

7 января 2020, 14:30
26

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уровне российского футбола и выступлении клубов РПЛ в еврокубках.

– Как считаете, общий уровень чемпионата России в последнее время упал?

– Сейчас я не могу его оценить, потому что последние три года не работал в России. И сегодня я условный «Ден Хааг» знаю лучше, чем любой российский клуб. На данный момент я не особо в теме.

– Однако все российские клубы провалились в еврокубках. Некоторые считают, что одна из причин – схема «осень-весна», по которой проводится чемпионат России.

– Это здесь вообще ни при чем. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря. И сейчас так же. В чем проблема? Никто не играет в январе-феврале. А какой по счету тур будет в марте – первый или 19-й, – разницы не имеет.

– Тогда в чем причина?

– Я думаю, что у каждого клуба были индивидуальные причины. Нельзя сравнивать результаты в Лиги Европы и в Лиге чемпионов. Нельзя также сравнивать соперников, которые были у «Локомотива», и соперников остальных клубов, – сказал Слуцкий.

  • Россия не будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов четвертый год подряд.
  • В этом сезоне все российские команды не смогли пройти дальше группового этапа еврокубков.

Аршавин – об «осень-весна»: «Говорили, что будет лучше, но лучше не стало. Вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам РПЛ?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (26)
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DOCTOR PENALTY
1578396896
Слишком много Слуцкого и Дзюбы. Неужели больше нет ничего интересного в нашем футболе?... Алё...Бомбардир...
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BRO_football
1578397626
На провал клубов РПЛ больше повлиял лимит на легионеров, чем схема осень-весна.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1578401514
РФС оценит прогиб Лёни.
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Torvald64
1578407396
Провалы в еврокубках с осень-весной никак не связаны. Равно как и глупо было считать, что успехи появятся, когда на эту систему переходили. Почемв я всё же против осень-весны:

1) Стали рано начинать и поздно заканчивать. У нас всего 1 арена, где можно играть в футбол зимой - Питер. Все остальные не подходят для того, чтобы смотреть футбол в это время. Даже Краснодар. Вы же не думаете, что смотреть футбол при дожде и пронизывающем ветре - комфортно. И толку, что там +5, а не -15. Легче не становится.

2) Чемпинат стал разорванным, даже несмотря на п.1. Пауза между кругами большая: по факту 2 круга играют разные команды. Считаю, для смотрибельности и динамики турнира это плохо. Хоккейные болельщики вон раздражаются от 2-недельной паузы на евротур, а тут больше 2 месяцев разрыв. Не смотрится турнир целостным. А между сезонами как раз пауза короткая, особенно когда Евро и ЧМ нет.
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Владислав Vlad
1578425468
Давайте на миг задумаемся - Допустим сейчас вдруг и отменяют лимит. Что сделает Зенит? Думаю, что купит легов и не мало. Да и не только Зенит. А что станет с теми игроками, на место которых придут леги? Верно, перейдут в другие клубы. А за какую сумму перейдут? Станет ли тот же Рубин покупать того же Ерохина за 15 лямов? Думаю вряд ли.))) Вот тут-то цена и начинает падать. По-сути, что бы уронить цены - нужна конкуренция. По другому цены не упадут. Задумается ли молодой игрок, что ему для успешной карьеры теперь придётся играть на более качественном уровне? Думаю - да. Соответственно и наши игроки будут согласны ехать в европейские клубы за ту цену и з/п, которую им предложат там. Т.к. з/п в Европе станет выше, чем у нас.
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KalterJax
1578429094
Блин ну вот правильное же замечание, если изначально не было разницы в весна-осень или осень-весна, то зачем это надо было делать? а я вам скажу зачем! просто изобразить видимость хоть какой-то работы в наших футбольных верхах! я же помню перед тем как перевестись на осень-весна, как это бурно обсуждалось, говорили что это поможет нашим клубам в еврокубках, только вот как? по факту получился просто рваный турнир разделёный на две половины! и НИ-ЧЕ-ГО
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bset
1579561651
Сколько можно эту тему поднимать? Уже десяток лет прошел. Только твердолобым неочевидно, что по датам никаких изменений не произошло. Только теперь есть возможность матчи на весну перенести, а раньше надо было в снег и мороз доигрывать. Раньше решающие матчи приходились на морозы, а теперь все решается в апреле-мае, чем общая зрелищность повышается. Плюс синхронизация с европейским календарем, где летом посреди сезона игрока в Европу не заберут. Ну и самое главное - время между результатом в чемпионате и еврокубками. Раньше команда за полгода могла растерять все свои кондиции и вступить в еврокубки будучи средняком местного чемпионата. Теперь же такое маловероятно, скорее наоборот на мотивации от успеха в прошлом сезоне сразу начинают показывать себя.
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