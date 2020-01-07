Слуцкий: «Схема «осень-весна» не повлияла на провал клубов РПЛ в еврокубках. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уровне российского футбола и выступлении клубов РПЛ в еврокубках.

– Как считаете, общий уровень чемпионата России в последнее время упал?

– Сейчас я не могу его оценить, потому что последние три года не работал в России. И сегодня я условный «Ден Хааг» знаю лучше, чем любой российский клуб. На данный момент я не особо в теме.

– Однако все российские клубы провалились в еврокубках. Некоторые считают, что одна из причин – схема «осень-весна», по которой проводится чемпионат России.

– Это здесь вообще ни при чем. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря. И сейчас так же. В чем проблема? Никто не играет в январе-феврале. А какой по счету тур будет в марте – первый или 19-й, – разницы не имеет.

– Тогда в чем причина?

– Я думаю, что у каждого клуба были индивидуальные причины. Нельзя сравнивать результаты в Лиги Европы и в Лиге чемпионов. Нельзя также сравнивать соперников, которые были у «Локомотива», и соперников остальных клубов, – сказал Слуцкий.

Россия не будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов четвертый год подряд.

В этом сезоне все российские команды не смогли пройти дальше группового этапа еврокубков.

Аршавин – об «осень-весна»: «Говорили, что будет лучше, но лучше не стало. Вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам РПЛ?»