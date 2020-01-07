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    Слуцкий: «Схема «осень-весна» не повлияла на провал клубов РПЛ в еврокубках. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уровне российского футбола и выступлении клубов РПЛ в еврокубках.

    – Как считаете, общий уровень чемпионата России в последнее время упал?

    – Сейчас я не могу его оценить, потому что последние три года не работал в России. И сегодня я условный «Ден Хааг» знаю лучше, чем любой российский клуб. На данный момент я не особо в теме.

    – Однако все российские клубы провалились в еврокубках. Некоторые считают, что одна из причин – схема «осень-весна», по которой проводится чемпионат России.

    – Это здесь вообще ни при чем. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря. И сейчас так же. В чем проблема? Никто не играет в январе-феврале. А какой по счету тур будет в марте – первый или 19-й, – разницы не имеет.

    – Тогда в чем причина?

    – Я думаю, что у каждого клуба были индивидуальные причины. Нельзя сравнивать результаты в Лиги Европы и в Лиге чемпионов. Нельзя также сравнивать соперников, которые были у «Локомотива», и соперников остальных клубов, – сказал Слуцкий.

    • Россия не будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов четвертый год подряд.
    • В этом сезоне все российские команды не смогли пройти дальше группового этапа еврокубков.

    Аршавин – об «осень-весна»: «Говорили, что будет лучше, но лучше не стало. Вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам РПЛ?»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии19
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      Рейтинг: +8978

      KLIM777 5 минут назад

      Я не могу понять в чем прикол осень весна или весна осень, ведь хоть так хоть месяцы будут одинаковыми млять в играх.

      0
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      Рейтинг: +1332

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 минут назад

      РФС оценит прогиб Лёни.

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      Рейтинг: +5853

      BRO_football 1 час назад

      На провал клубов РПЛ больше повлиял лимит на легионеров, чем схема осень-весна.

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      Рейтинг: +182

      ZENIT****** > BRO_football 1 час назад

      Согласен!,,,Но только на провал в Лигах.А по поводу будущего возможного обс.ёра сборной?Что ты думаешь?где взять(выносить,воспитать,наиграть,и самое главное вбить им в душе что вы можете!!!)НАШИХ,не легионеров(про сборную)?

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      Рейтинг: +3058

      JTherry > BRO_football 21 минуту назад

      а что даст сейчас отмена лимита на легионеров? думаешь наши игроки внезапно станут лучше играть (уверен, будут играть в давно забытый медленный футбол 90-х), или качество легионеров, пополняющих команды, резко возрастет и, может даже, к нам приедет Роналду?)))) уверен, будут покупать весь неликвид Европы и Латинской Америки...

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      Рейтинг: +182

      ZENIT****** 1 час назад

      Слуцкий: «Схема «осень-весна» не повлияла на аровал клубов РПЛ в еврокубках.......Слово аровал-это читается как "провал"? Стыдно за таких официальных грамотеев,пишущих на Бамбардире. Это нам,болела позволительно сокращение и уменьшение своих высказываний ,а Вам,уж пардон-держите марку!

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      Рейтинг: +1230

      gor77 > ZENIT****** 1 час назад

      "аровал" и прочие очепятки - это стиль бомбардира! )))
      И очень давно.)))

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      Рейтинг: +182

      ZENIT****** > gor77 1 час назад

      Да ладно бы только оп"я"чатки в словах ,но они ведь ещё и много где косячат с информацией достоверной!Я из-за доверительного отношения к этому сайту несколько игр не посмотрел.((

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      Рейтинг: +182

      ZENIT****** > ZENIT****** 1 час назад

      Хотя тоже строчу-пишу всё с телефона,и пальцы попадают на три буквы сразу,и ведь не ленюсь потом всё прочитать и отредактировать!

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      Рейтинг: +1230

      gor77 > ZENIT****** 35 минут назад

      Ещё раз повторяю - это стиль бомбардира.
      У них своих источников никогда не было и не будет. Поэтому когда делают "копипаст" с других сайтов(читайте первоисточники!!!), забывают редактировать. ))))))))
      Хотел написать - привыкайте, но... лучше смотрите с улыбкой на все эти ляпы!))))))))))))))

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      Рейтинг: +1343

      neim > ZENIT****** 28 минут назад

      Было бы чего держать ...

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      Рейтинг: +182

      ZENIT****** > neim 18 минут назад

      Ну а если не держать марку,то смотря на их ошибки сейчас все начнём писать так,чтобы и язык свой родной сломать.

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      Рейтинг: +1343

      neim > ZENIT****** 15 минут назад

      Да я в общем-то стараюсь всегда грамотно изъясняться, чего и всем желаю. Ну опечатки возможны конечно, не без этого.

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      Рейтинг: +3058

      JTherry > ZENIT****** 15 минут назад

      бомбардир свой сайт тоже с телефона "копипастят", ничему не удивляйтесь и язык свой родной не ломайте!!!))) ни-ког-да!!!

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      Рейтинг: +182

      ZENIT****** > JTherry 10 минут назад

      Так пусть хоть научатся правописанию!У меня с детьми тоже такая проблема ,как напишут в месинжерах всяких,так хоть стой,хоть падай.А я им пистонов навтыкаю: думай как хочешь,говори правильно,и пиши на ПРАВИЛЬНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

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      Рейтинг: +3058

      JTherry > ZENIT****** 1 минуту назад

      если в школе было упущение в изучении русского языка, то уже в рабочем режиме поздно учиться... общение в мессенджерах (так правильно!) отбивает привычку говорить по- русски, там общаются на "местном" языке

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      Рейтинг: +15367

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Слишком много Слуцкого и Дзюбы. Неужели больше нет ничего интересного в нашем футболе?... Алё...Бомбардир...

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      Рейтинг: +182

      ZENIT****** > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Так ведь зимняя спячка.Пишут то,что хоть немного в тренде,поднимут рейтинг!С праздниками!

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      Рейтинг: +1343

      neim > DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Ну а чего вам ? Я вон новость про Скопинцева наизусть знаю, уже глаза мозолит ... На сегодняшней странице новостей насчитал 8 раз и всё про Скопинцева.
      Ещё два-три дня и ногомячисты наши выйдут из отпуска. Вот и попрут тогда новости, кто сколько килограмм наел.

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