Аршавин – об «осень-весна»: «Говорили, что будет лучше, но лучше не стало. Вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам РПЛ?»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин после вылета «Зенита» из еврокубков поговорил о системе «осень-весна» в российском футболе. По мнению эксперта, она не приносит результат.

«Сторонники перехода на «осень-весна» говорили: «Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе». Оказалось, что нет.По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату.

Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?» – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Инициатором перехода на «осень-весна» был президент РФС Сергей Фурсенко (2010-2012 годы).

(2010-2012 годы). Россия не будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов четвертый год подряд.

Вылетевший из еврокубков «Зенит» – лидер РПЛ.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ