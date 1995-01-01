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    Аршавин – об «осень-весна»: «Говорили, что будет лучше, но лучше не стало. Вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам РПЛ?»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин после вылета «Зенита» из еврокубков поговорил о системе «осень-весна» в российском футболе. По мнению эксперта, она не приносит результат.

    «Сторонники перехода на «осень-весна» говорили: «Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе». Оказалось, что нет.По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату.

    Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?» – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    • Инициатором перехода на «осень-весна» был президент РФС Сергей Фурсенко (2010-2012 годы).
    • Россия не будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов четвертый год подряд.
    • Вылетевший из еврокубков «Зенит» – лидер РПЛ.

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2243

      Павелий 2 минуты назад

      Вот здесь я на 100% согласен с Аршавиным.

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