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  • Аршавин – об «осень-весна»: «Говорили, что будет лучше, но лучше не стало. Вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам РПЛ?»

Аршавин – об «осень-весна»: «Говорили, что будет лучше, но лучше не стало. Вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам РПЛ?»

11 декабря 2019, 02:12
29

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин после вылета «Зенита» из еврокубков поговорил о системе «осень-весна» в российском футболе. По мнению эксперта, она не приносит результат.

«Сторонники перехода на «осень-весна» говорили: «Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе». Оказалось, что нет.По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату.

Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?» – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

  • Инициатором перехода на «осень-весна» был президент РФС Сергей Фурсенко (2010-2012 годы).
  • Россия не будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов четвертый год подряд.
  • Вылетевший из еврокубков «Зенит» – лидер РПЛ.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (29)
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Павелий
1576022462
Вот здесь я на 100% согласен с Аршавиным.
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Nesterenko
1576026990
Стало просто смешно, перерыв между турами зимой в 3 раза длиннее межсезонного перерыва. Это вообще нормально?
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Алекс636363
1576036094
осень-зима в самой холодной стране мира - абсурд. показательный пример того,что уже три десятка лет происходит в стране. огромный дурдом
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1576044853
Спасибо Мутко и Фурсенко.Газпромовские ставленники.
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gor77
1576045352
7 февраля 2019, Это говорил тогда ещё кандидат на пост президента Российского футбольного союза Александр Дюков: "Останется ли система «осень-весна»? Я не считаю, что переход на новую систему позволил нашему футболу значительно продвинуться вперёд. С другой стороны, нельзя сказать, что это создало очень серьёзные, непреодолимые проблемы. Нужно обсуждать тему, но я не считаю, что окончательное решение должно быть исключительно в компетенции президента РФС. Дискуссия будет очень непростой. Премьер-Лига и ФНЛ вряд ли захотят вернуться к прежней системе. Что касается ПФЛ, то, наверное, там стоит вернуться к формату «весна-осень». Но при этом хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ. Вопрос в том, как это осуществить, если ПФЛ будет играть в одном формате, а ФНЛ – в другом. Переход на «осень-весну» забрал у ПФЛ месяц-полтора, когда можно было бы играть в тёплую погоду. Но в любом случае мы должны понимать, что Россия – северная держава. И большинство регионов, за исключением тех, которые граничат с Чёрным морем, имеют отрицательную месячную температуру в течение четырёх-пяти месяцев в году". Вывод простой - переход, который сделали в 2011 году Мутко и компания, готовился к ЧМ 2012 и другим ЧЕ и ЧМ. Типа - и у нас также.((((( А про погоду от Урала до Дальнего Востока все и так знали и знают. Чиновники по прежнему работают как в этом анекдоте: — Подскажите мне по секрету, что будет популярным и модным в следующем году? — Мозги всегда дико популярны! А Вам пойдёт шляпка.
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Давид59
1576051433
Может в чём-то он и прав. Но главная проблема в отсутствии талантов. Надо что-то подправлять системе подготовки футболистов. Посмотрите как все ужасно работают с мячом. А для сравнения те же немцы, испанцы, португальцы.
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Retiremen_VMF
1576052134
Так нельзя. Если вернуться к весна-осень, надо признавать ошибку и делать оргвыводы. Если не больше...
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general.lizyukov
1576062540
Так и есть. И лучшие результаты были достигнуты при старом формате.
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Иван Петров 1986
1576063912
Ну наконец-то из его уст что-то дельное вылетело.
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Spinorr
1576065750
Основным идейным вдохновителем перехода на систему осень весна был госдумный депутат Газзаев. Его поддержал Фурсенко. Ну мы все отлично знаем, что это за личности.
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