Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хачатурянц: «Кашшаи имеет желание построить в России самое современное судейское сообщество»

Хачатурянц: «Кашшаи имеет желание построить в России самое современное судейское сообщество»

9 января 2020, 20:25
1

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования. Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий.

Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом.

Основные задачи Кашшаи на его посту – управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ», – отметил Хачатурянц.

Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи

Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»

Кашшаи: «Уверен, сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень»

Хусаинов: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Его назначение нужно для отвода глаз»

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1578592826
Имеет желание, но не имеет возможности. ) и (
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+