Хачатурянц: «Кашшаи имеет желание построить в России самое современное судейское сообщество»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования. Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий.

Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом.

Основные задачи Кашшаи на его посту – управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ», – отметил Хачатурянц.

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