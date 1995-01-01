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    Хачатурянц: «Кашшаи имеет желание построить в России самое современное судейское сообщество»

    Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    «РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования. Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий.

    Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом.

    Основные задачи Кашшаи на его посту – управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ», – отметил Хачатурянц.

    Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи

    Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»

    Кашшаи: «Уверен, сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень»

    Хусаинов: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Его назначение нужно для отвода глаз»

    Источник: официальный сайт РФС

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15379

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Имеет желание, но не имеет возможности. ) и (

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