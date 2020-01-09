Хусаинов: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Его назначение нужно для отвода глаз»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

«Раз Кашшаи согласился на этот пост – флаг ему в руки. Но не факт, что квалифицированный арбитр сможет быть хорошим управленцем. Александру Егорову давали полтора месяца на исправление ситуации, понятно, что это было публичным успокоением. А на деле же, ему просто дали довести начатое дело до конца.

Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Там наблюдается очень глубокий системный кризис. На эту же должность приходил Розетти, но в то время можно было бы нормально подготовить хоть нескольких арбитров. Его назначение нужно для отвода глаз, ведь можно сказать, что чемпионат уже закончился. Просто нужно показать клубам, что сейчас все будет меняться», – сказал Хусаинов.

До Кашшаи департамент судейства возглавлял Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря.

Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи



