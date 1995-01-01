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    Хусаинов: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Его назначение нужно для отвода глаз»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

    «Раз Кашшаи согласился на этот пост – флаг ему в руки. Но не факт, что квалифицированный арбитр сможет быть хорошим управленцем. Александру Егорову давали полтора месяца на исправление ситуации, понятно, что это было публичным успокоением. А на деле же, ему просто дали довести начатое дело до конца.

    Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Там наблюдается очень глубокий системный кризис. На эту же должность приходил Розетти, но в то время можно было бы нормально подготовить хоть нескольких арбитров. Его назначение нужно для отвода глаз, ведь можно сказать, что чемпионат уже закончился. Просто нужно показать клубам, что сейчас все будет меняться», – сказал Хусаинов.

    • До Кашшаи департамент судейства возглавлял Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
    • РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря.

    Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9007

      KLIM777 17 минут назад

      Если Хусаинннов такой грамотной, то где его идеи по тому, что надо было сделать? Оставить все как есть??

      0
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      Рейтинг: +2428

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Ларчик просто открывается , свисти что видишь. Не надо америку открывать. Ошибаются все и везде.
      Суди , а не подсуживай.

      0
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      Рейтинг: +2247

      erma 18 минут назад

      Ну вот, чуть что - сразу к варягам. Зачем останавливаться на судействе? У нас что, в руководстве РФС и ПФЛ одни титаны мысли и беспорочные неподкупные энтузиасты? Как в том еврейском анекдоте: "Вас что, наше правительство, общественный транспорт и медицина устраивают?" "Нет, не устраивают!" " Так что же вы с моей парикмахерской начали?"

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      Рейтинг: +5

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      -1
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      Рейтинг: -9

      dago61 40 минут назад

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      Рейтинг: +7866

      alex1951 1 час назад

      Очередная тупость-глупость РФС.
      Одни Кашшару выгоняют,другие обьедки собирают.
      Этот чмо столько накосячил за свою карьеру ,мама не горюй ....
      Одна стыковая игра в 2011 г. ЭСТ-ИРЛ чего стоила ! Ну не Эстонию же пускать на ЕВРО2012.....кошка поганая...

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      Рейтинг: +579

      Hektor 84 1 час назад

      Хусаинов наверно надеялся что его назначат, оттого и ядом плещет

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