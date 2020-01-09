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  • Хусаинов: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Его назначение нужно для отвода глаз»

Хусаинов: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Его назначение нужно для отвода глаз»

9 января 2020, 18:39
14

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

«Раз Кашшаи согласился на этот пост – флаг ему в руки. Но не факт, что квалифицированный арбитр сможет быть хорошим управленцем. Александру Егорову давали полтора месяца на исправление ситуации, понятно, что это было публичным успокоением. А на деле же, ему просто дали довести начатое дело до конца.

Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Там наблюдается очень глубокий системный кризис. На эту же должность приходил Розетти, но в то время можно было бы нормально подготовить хоть нескольких арбитров. Его назначение нужно для отвода глаз, ведь можно сказать, что чемпионат уже закончился. Просто нужно показать клубам, что сейчас все будет меняться», – сказал Хусаинов.

  • До Кашшаи департамент судейства возглавлял Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
  • РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря.

Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Егоров Александр Кашшаи Виктор
Комментарии (14)
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Hektor 84
1578586133
Хусаинов наверно надеялся что его назначат, оттого и ядом плещет
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alex1951
1578586206
Очередная тупость-глупость РФС. Одни Кашшару выгоняют,другие обьедки собирают. Этот чмо столько накосячил за свою карьеру ,мама не горюй .... Одна стыковая игра в 2011 г. ЭСТ-ИРЛ чего стоила ! Ну не Эстонию же пускать на ЕВРО2012.....кошка поганая...
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sergeevnikitabak
1578587762
Кaчеcтвенный сeкc залoг крепkих oтношений и kрепкого здорoвья обоих партнeров, и тeперь еcть cредство котoрое изменит вашу сeкcуальную жизнь раз и навcегда, этo реальнo cекрет мужcкoго вeличия (oпробoвал личнo и всем советую пoпробoвать хoть раз), нe упуcти шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, вoт мoй oпыт ---- https://nnna.ru/macho
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erma
1578588908
Ну вот, чуть что - сразу к варягам. Зачем останавливаться на судействе? У нас что, в руководстве РФС и ПФЛ одни титаны мысли и беспорочные неподкупные энтузиасты? Как в том еврейском анекдоте: "Вас что, наше правительство, общественный транспорт и медицина устраивают?" "Нет, не устраивают!" " Так что же вы с моей парикмахерской начали?"
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vka1970
1578590579
Я тоже думаю, что это назначение ни чего не изменит. Если у нас судья косячит, а его вместо этого награждают, не отстраняют и даже критиковать запрещают, то чего глава в данном случае добиться может ? Менять надо систему , а не вывеску с названием этой системы.
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portero
1578595593
этот судит по себе....
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moskowcity-petrv
1578597386
Мистер очевидность
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ААМ
1578599322
Надоели стенания этого продажного пьяницы.
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Garrincha58
1578604359
Хусаинов и тут свои три копейки вставил
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Markelov373
1578691904
Сергей Григорьевич если вы хотите что то изменить во первых вар должен быть во всех матчах, а не двух матчах из 8 это очень важного все таки мы серьезная лига, это больше важно я хочу чтобы бы развивались но я это не вижу ни хрена, и будем вылетать каждый год не доходя весенней части
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