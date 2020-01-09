Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи

Новым главой департамента судейства РФС назначен бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи.

«Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса», – сообщается на сайте РФС.

Вместе с Кашшаи к работе в департаменте инспектирования приступит Дьорди Ринг.

Кашшаи обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР и на Евро-2012 в Польше и Украине.

Фурса работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России.