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    Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи

    Новым главой департамента судейства РФС назначен бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи.

    «Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса», – сообщается на сайте РФС.

    Вместе с Кашшаи к работе в департаменте инспектирования приступит Дьорди Ринг.

    Кашшаи обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР и на Евро-2012 в Польше и Украине.

    Фурса работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России.

    • Ранее департамент судейства возглавлял Александр Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
    • РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря.

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии11
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      Рейтинг: +36577

      portero 4 минуты назад

      Одно точно слез будет меньше, своих готовы сожрать за всё. Иносранцам поклонимся.

      0
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      Рейтинг: +153

      Борис23 7 минут назад

      Придётся нашим арбитрам венгерский учить.

      0
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      Рейтинг: +5865

      BRO_football 26 минут назад

      Интересная кандидатура. Будем надеяться, что приглашение иностранных арбитров пойдёт на пользу российскому судейству, а то в последнее время дела совсем плохи.
      Хотя, на Егорова в своё время тоже возлагали большие надежды. И все мы знаем чем это закончилось.

      0
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      Рейтинг: +569

      Юрэс 27 минут назад

      Них не понял этого решения!!!!!
      У веНГРОИДОВ лучше арбитры?!?!?!?!? БРЕД!!!!

      0
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      Рейтинг: -337

      kadim 30 минут назад

      Да-да-да помним такого.Именно этот арбитр на евро 2012 не увидел гол сборной Украины в ворота Англии. И даже после матча увидя повтор не признал своей ошибки. Судья в поле всегда прав, даже если это не так.Готовтесь.

      0
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      Рейтинг: +9003

      KLIM777 > kadim 28 минут назад

      Это чертом надо быть полным, чтобы такой гол не признать за ошибку.

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      Рейтинг: +223

      RJM555 51 минуту назад

      видать наших уже поздно перевоспитывать!!!

      0
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      Рейтинг: +13362

      bset 1 час назад

      Надеюсь, не обрастет связями и не начнет ту же кашу варить. Наверное, человек со стороны - это сейчас единственное возможное решение.

      7
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      Рейтинг: +1870

      swot1205 1 час назад

      своих воспитать не можем......а кули давай легионера возьмем. Он через пол года скажет ваши не вывозят надо судей из Венгрии везти...

      0
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      Рейтинг: +2260

      Ubuntu > swot1205 59 минут назад

      А наши то реально не вывозят

      5
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      Рейтинг: +2260

      Ubuntu 1 час назад

      Надеюсь это поможет нашему судейству

      2
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