Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи

Новым главой департамента судейства РФС назначен бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
«Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса», – сообщается на сайте РФС.
Вместе с Кашшаи к работе в департаменте инспектирования приступит Дьорди Ринг.
Кашшаи обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР и на Евро-2012 в Польше и Украине.
Фурса работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России.
- Ранее департамент судейства возглавлял Александр Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
- В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
- РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря.
Источник: сайт РФС