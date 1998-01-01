Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи

Одно точно слез будет меньше, своих готовы сожрать за всё. Иносранцам поклонимся.
Новым главой департамента судейства РФС назначен бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
«Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса», – сообщается на сайте РФС.
Вместе с Кашшаи к работе в департаменте инспектирования приступит Дьорди Ринг.
Кашшаи обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР и на Евро-2012 в Польше и Украине.
Фурса работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России.
- Ранее департамент судейства возглавлял Александр Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
- В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
- РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря.