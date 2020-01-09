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Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи

9 января 2020, 17:11
14

Новым главой департамента судейства РФС назначен бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи.

«Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса», – сообщается на сайте РФС.

Вместе с Кашшаи к работе в департаменте инспектирования приступит Дьорди Ринг.

Кашшаи обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР и на Евро-2012 в Польше и Украине.

Фурса работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России.

  • Ранее департамент судейства возглавлял Александр Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
  • РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (14)
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Ubuntu
1578579329
Надеюсь это поможет нашему судейству
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bset
1578579596
Надеюсь, не обрастет связями и не начнет ту же кашу варить. Наверное, человек со стороны - это сейчас единственное возможное решение.
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Юрэс
1578581702
Них не понял этого решения!!!!! У веНГРОИДОВ лучше арбитры?!?!?!?!? БРЕД!!!!
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BRO_football
1578581800
Интересная кандидатура. Будем надеяться, что приглашение иностранных арбитров пойдёт на пользу российскому судейству, а то в последнее время дела совсем плохи. Хотя, на Егорова в своё время тоже возлагали большие надежды. И все мы знаем чем это закончилось.
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Борис23
1578582930
Придётся нашим арбитрам венгерский учить.
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portero
1578583084
Одно точно слез будет меньше, своих готовы сожрать за всё. Иносранцам поклонимся.
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ruslanzap
1578584977
Пустое, что сделает венгр в России
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giluxa1963
1578585849
дожили даже нельзя найти хоть одного честного судью у себя нет пророков в своем отечестве
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sergeevnikitabak
1578587790
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Oldtrafford83
1578588341
Видать Капелло порекомендовал))
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