Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение бывшего арбитра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства.

«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства.

Сергей Фурса – опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», – приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи