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  • Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»

Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»

9 января 2020, 17:21
8

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение бывшего арбитра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства.

«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства.

Сергей Фурса – опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», – приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Дюков Александр Кашшаи Виктор
Комментарии (8)
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Ганнибал Лектор
1578580097
Всяко лучше Егоровых, Николаевых и прочих Сухин. Надеюсь, градус темы судейства существенно снизится.
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Hektor 84
1578581100
Ну раз ты чинушка не можешь донести до них. Пусть тогда венгр постарается.
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серега кашин
1578582170
да половину наших судей надо просто разогнать
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Viper for CSKA
1578582326
Действительно. Зачем менять систему, если можно просто для виду пригласить иностранца с именем, насыпать ему хороший гонорар и продолжать пилить бабло.
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Cules2013
1578583668
Да-да-да, прямо также успешно, как Колина донёс до арбитров в Украине. Та же тем, что и с легами-пенсами, пришли, бабло собрали и ушли.
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ufos73
1578585764
Это про какой уникальный опыт он там бздит? На марс что ли летали они? )))))
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sergeevnikitabak
1578587785
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vka1970
1578590318
Ну пока судей отстранять и штрафовать не начнут, ни чего не изменится. Назначить можно главой кого угодно с приличным гонораром, но в принципе это лишь смена вывески, а Система как была так и останется.
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