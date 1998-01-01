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    Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение бывшего арбитра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства.

    «РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства.

    Сергей Фурса – опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», – приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

    Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4117

      Viper for CSKA 17 минут назад

      Действительно. Зачем менять систему, если можно просто для виду пригласить иностранца с именем, насыпать ему хороший гонорар и продолжать пилить бабло.

      1
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      Рейтинг: +4377

      серега кашин 20 минут назад

      да половину наших судей надо просто разогнать

      0
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      Рейтинг: +576

      Hektor 84 37 минут назад

      Ну раз ты чинушка не можешь донести до них. Пусть тогда венгр постарается.

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      Рейтинг: +945

      Ганнибал Лектор 54 минуты назад

      Всяко лучше Егоровых, Николаевых и прочих Сухин. Надеюсь, градус темы судейства существенно снизится.

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