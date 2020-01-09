Кашшаи: «Уверен, сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи и руководитель департамента инспектирования Сергей Фурса прокомментировали свои назначения.

«Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы – очень интересная для меня задача.

Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии», – сказал Кашшаи.

«Спасибо руководству РФС за проявленное доверие. Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии», – заявил Фурса.

Дюков: «Уверен, Кашшаи сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства»

Главой департамента судейства РФС стал венгр Кашшаи



