Неймар включил Месси, Суареса, Мбаппе, Погба и Азара в топ-5 футболистов мира без учета бразильцев

Нападающий «ПСЖ» Неймар составил пятерку лучших футболистов мира без учета бразильцев.
27-летний футболист включил в свой топ двух форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса, партнeра по «ПСЖ» Килиана Мбаппе, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и вингера «Реала» Эдена Азара.
- Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
- До этого он играл в «Сантосе» и «Барселоне».
Неймар: «У «ПСЖ» есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»
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Источник: AS