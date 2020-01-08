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    Неймар включил Месси, Суареса, Мбаппе, Погба и Азара в топ-5 футболистов мира без учета бразильцев

    Нападающий «ПСЖ» Неймар составил пятерку лучших футболистов мира без учета бразильцев.

    27-летний футболист включил в свой топ двух форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса, партнeра по «ПСЖ» Килиана Мбаппе, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и вингера «Реала» Эдена Азара.

    • Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
    • До этого он играл в «Сантосе» и «Барселоне».

    Неймар: «У «ПСЖ» есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»

    Неймар: «Это был трудный год во всех смыслах. В концовке сезона я был подавлен, пришлось взять себя в руки»

    Источник: AS

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