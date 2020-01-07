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  • Неймар: «У «ПСЖ» есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»

Неймар: «У «ПСЖ» есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»

7 января 2020, 21:33
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Нападающий «ПСЖ» Неймар считает, что его команда готова к успешному выступлению в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

– «ПСЖ» очень хорошо стартовал в Лиге чемпионов в этом сезоне. Как думаете, есть шанс на победу в этом году?

– В плане игроков у нас самый подготовленный и сильный во всех смыслах состав за все время, что я выступаю здесь. У нас есть шанс, да. «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но мы будем бороться. Мы осознаем уровень своей команды и надеемся, что в итоге мы сыграем в финале.

  • в 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией».
  • Неймар выступает за парижан с лета 2017 года.
  • В текущем сезоне бразилец забил девять голов и сделал шесть ассистов в 12 матчах.

Источник: Globo Esporte
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Неймар
Комментарии (2)
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Derzkiy1
1578425757
Ливерпуль вас убьёт
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