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    Неймар: «У «ПСЖ» есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар считает, что его команда готова к успешному выступлению в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    – «ПСЖ» очень хорошо стартовал в Лиге чемпионов в этом сезоне. Как думаете, есть шанс на победу в этом году?

    – В плане игроков у нас самый подготовленный и сильный во всех смыслах состав за все время, что я выступаю здесь. У нас есть шанс, да. «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но мы будем бороться. Мы осознаем уровень своей команды и надеемся, что в итоге мы сыграем в финале.

    • в 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией».
    • Неймар выступает за парижан с лета 2017 года.
    • В текущем сезоне бразилец забил девять голов и сделал шесть ассистов в 12 матчах.

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1213

      solodealer 26 минут назад

      «У «ПСЖ» есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»!!!?????????????
      Ты шутишь, бразилец?
      С ТАКИМИ составом и бюджетом у ПСЖ были ВСЕ ШАНСЫ выигрывать эту Лигу ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПАРУ-ТОЙКУ сезонов!))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2137

      Derzkiy1 41 минуту назад

      Ливерпуль вас убьёт

      1
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