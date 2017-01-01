Неймар: «У «ПСЖ» есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»

«У «ПСЖ» есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»!!!?????????????
Ты шутишь, бразилец?
С ТАКИМИ составом и бюджетом у ПСЖ были ВСЕ ШАНСЫ выигрывать эту Лигу ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПАРУ-ТОЙКУ сезонов!))))
Нападающий «ПСЖ» Неймар считает, что его команда готова к успешному выступлению в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
– «ПСЖ» очень хорошо стартовал в Лиге чемпионов в этом сезоне. Как думаете, есть шанс на победу в этом году?
– В плане игроков у нас самый подготовленный и сильный во всех смыслах состав за все время, что я выступаю здесь. У нас есть шанс, да. «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но мы будем бороться. Мы осознаем уровень своей команды и надеемся, что в итоге мы сыграем в финале.
- в 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией».
- Неймар выступает за парижан с лета 2017 года.
- В текущем сезоне бразилец забил девять голов и сделал шесть ассистов в 12 матчах.