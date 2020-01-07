Неймар: «У «ПСЖ» есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»

Нападающий «ПСЖ» Неймар считает, что его команда готова к успешному выступлению в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

– «ПСЖ» очень хорошо стартовал в Лиге чемпионов в этом сезоне. Как думаете, есть шанс на победу в этом году?

– В плане игроков у нас самый подготовленный и сильный во всех смыслах состав за все время, что я выступаю здесь. У нас есть шанс, да. «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но мы будем бороться. Мы осознаем уровень своей команды и надеемся, что в итоге мы сыграем в финале.