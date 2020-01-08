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  • Неймар: «Это был трудный год во всех смыслах. В концовке сезона я был подавлен, пришлось взять себя в руки»

Неймар: «Это был трудный год во всех смыслах. В концовке сезона я был подавлен, пришлось взять себя в руки»

8 января 2020, 17:23
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Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что 2019 год оказался для него трудным.

«Это был трудный год во всех смыслах, в профессиональном и личном. Я вынес много уроков, произошло много перемен. В концовке сезона я был подавлен, и мне пришлось взять себя в руки. Моя задача в новом году – дойти до финала Лиги чемпионов, выиграть Кубок Америки и найти новые вызовы. Мы знаем, что у нас сильная команда, надеемся, что сможем войти в число финалистов», – сказал Неймар.

  • Неймар выступает за парижан с лета 2017 года.
  • В текущем сезоне бразилец забил девять голов и сделал шесть ассистов в 12 матчах.
  • Летом Неймар хотел перейти в «Барселону», однако трансфер сорвался.

Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (2)
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Hektor 84
1578503394
Да уж нытик!!! Как трудно жить с миллионами денег)))
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Hektor 84
1578503432
Постоянно приходится брать себя в руки
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