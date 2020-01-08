Неймар: «Это был трудный год во всех смыслах. В концовке сезона я был подавлен, пришлось взять себя в руки»

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что 2019 год оказался для него трудным.
«Это был трудный год во всех смыслах, в профессиональном и личном. Я вынес много уроков, произошло много перемен. В концовке сезона я был подавлен, и мне пришлось взять себя в руки. Моя задача в новом году – дойти до финала Лиги чемпионов, выиграть Кубок Америки и найти новые вызовы. Мы знаем, что у нас сильная команда, надеемся, что сможем войти в число финалистов», – сказал Неймар.
- Неймар выступает за парижан с лета 2017 года.
- В текущем сезоне бразилец забил девять голов и сделал шесть ассистов в 12 матчах.
- Летом Неймар хотел перейти в «Барселону», однако трансфер сорвался.
Источник: AS