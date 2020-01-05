Воспитанники «Милана» и «Интера» 2010 года рождения приедут в Москву на Кубок Колыванова

С 5 по 10 января на базе футбольной школы «Чертаново» (Москва) состоится традиционный детский турнир Кубок Игоря Колыванова – воспитанника учебного заведения. На него приедут команды из академии «Милана» и «Интера».

Из российских школ будут представлены академия имени Юрия Коноплева, «Локомотива» и других клубов. На матчах планирует быть Леонид Слуцкий.