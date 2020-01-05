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  • Воспитанники «Милана» и «Интера» 2010 года рождения приедут в Москву на Кубок Колыванова

Воспитанники «Милана» и «Интера» 2010 года рождения приедут в Москву на Кубок Колыванова

5 января 2020, 01:47

С 5 по 10 января на базе футбольной школы «Чертаново» (Москва) состоится традиционный детский турнир Кубок Игоря Колыванова – воспитанника учебного заведения. На него приедут команды из академии «Милана» и «Интера».

Из российских школ будут представлены академия имени Юрия Коноплева, «Локомотива» и других клубов. На матчах планирует быть Леонид Слуцкий.

  • Игорь Колыванов в качестве игрока выступал в Италии – за «Фоджу» и «Болонью».
  • Футболиста признавали лучшим в СССР в 1991 году.
  • Колыванов – член клуба Григория Федотова с 117 голами.

Источник: официальный сайт «Чертаново»
Россия. ФНЛ Италия. Серия А Чертаново Интер Милан Колыванов Игорь
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