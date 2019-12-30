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  • Родриго, Холанд и Лаутаро Мартинес – в сборной открытий ЛЧ-2019/20

Родриго, Холанд и Лаутаро Мартинес – в сборной открытий ЛЧ-2019/20

30 декабря 2019, 20:32

УЕФА опубликовала символическую сборную футболистов, которые стали открытиями группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);

Защитники: Ренан Лоди («Атлетико»), Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Бенжамен Павар («Бавария»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Дани Олмо («Динамо» Загреб), Кай Хаверц («Байер»), Сандер Берге («Генк»);

Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Эрлинг Холанд («Зальцбург»), Родриго («Реал»).

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Источник: Официальный твиттер УЕФА
Лига чемпионов Наполи Боруссия Д Бавария РБ Лейпциг Атлетико Генк Байер Динамо Загреб Реал Зальцбург Интер Мерет Алекс Павар Бенжамен Берге Сандер Упамекано Дайот Хаверц Кай Хакими Ашраф Мартинес Лаутаро Холанд Эрлинг Ольмо Дани Лоди Ренан Родриго
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