Родриго, Холанд и Лаутаро Мартинес – в сборной открытий ЛЧ-2019/20

УЕФА опубликовала символическую сборную футболистов, которые стали открытиями группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);
Защитники: Ренан Лоди («Атлетико»), Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Бенжамен Павар («Бавария»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд);
Полузащитники: Дани Олмо («Динамо» Загреб), Кай Хаверц («Байер»), Сандер Берге («Генк»);
Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Эрлинг Холанд («Зальцбург»), Родриго («Реал»).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер УЕФА