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    Родриго, Холанд и Лаутаро Мартинес – в сборной открытий ЛЧ-2019/20

    УЕФА опубликовала символическую сборную футболистов, которые стали открытиями группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);

    Защитники: Ренан Лоди («Атлетико»), Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Бенжамен Павар («Бавария»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд);

    Полузащитники: Дани Олмо («Динамо» Загреб), Кай Хаверц («Байер»), Сандер Берге («Генк»);

    Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Эрлинг Холанд («Зальцбург»), Родриго («Реал»).

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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