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    Умяров: «Сразу было видно, что Тедеско – топ-тренер европейского класса. Все в «Спартаке» радуются тренировкам»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о работе под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

    – Сколько ушло времени на адаптацию к требованиям Тедеско?

    – Мы сразу поняли, что от нас требуют и хотят: в каких-то матчах получалось, в каких-то нет, но мы стараемся выполнять эти требования, даже когда не получается на 100%.

    – Разница между Бундеслигой и РПЛ — чувствуется, что пришел тренер с опытом в топ-чемпионате?

    – Сразу было видно, что это топ-тренер европейского класса. Он показал все наглядно.

    – Есть уверенность, что это даст плоды весной?

    – Очень сильно надеюсь, мы будем стараться.

    – Что больше всего нравится в работе Тедеско?

    – Что-то нравится мне, что-то другим – каждому свое. Могу сказать, что все радуются тренировкам и наслаждаются ими, времяпровождением в команде – и с Тедеско, и командой в целом.

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
    • На данный момент команда занимает десятое место в РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      моэм 6 минут назад

      Мы в восхищении , - завывал кот...
      Королева в восхищении … - гнусил за спиной Азазелло.

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      Рейтинг: +1539

      playsh 11 минут назад

      Наиль,а что ты знаешь о работе "топ-тренера" ? В РПЛ ещё никто ничего не может сказать о Теде,а ты уже словоблудием занялся.Ты бы играл лучше так,как болтовнёй занимаешься.

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      Рейтинг: +997

      AHTUNGBOL 32 минуты назад

      Радуются все, кроме болельщиков...

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