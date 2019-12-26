Умяров: «Сразу было видно, что Тедеско – топ-тренер европейского класса. Все в «Спартаке» радуются тренировкам»

Мы в восхищении , - завывал кот...
Королева в восхищении … - гнусил за спиной Азазелло.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о работе под руководством главного тренера Доменико Тедеско.
– Сколько ушло времени на адаптацию к требованиям Тедеско?
– Мы сразу поняли, что от нас требуют и хотят: в каких-то матчах получалось, в каких-то нет, но мы стараемся выполнять эти требования, даже когда не получается на 100%.
– Разница между Бундеслигой и РПЛ — чувствуется, что пришел тренер с опытом в топ-чемпионате?
– Сразу было видно, что это топ-тренер европейского класса. Он показал все наглядно.
– Есть уверенность, что это даст плоды весной?
– Очень сильно надеюсь, мы будем стараться.
– Что больше всего нравится в работе Тедеско?
– Что-то нравится мне, что-то другим – каждому свое. Могу сказать, что все радуются тренировкам и наслаждаются ими, времяпровождением в команде – и с Тедеско, и командой в целом.
- Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
- На данный момент команда занимает десятое место в РПЛ.