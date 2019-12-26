Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Умяров: «Сразу было видно, что Тедеско – топ-тренер европейского класса. Все в «Спартаке» радуются тренировкам»

Умяров: «Сразу было видно, что Тедеско – топ-тренер европейского класса. Все в «Спартаке» радуются тренировкам»

26 декабря 2019, 22:50
18

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о работе под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

– Сколько ушло времени на адаптацию к требованиям Тедеско?

– Мы сразу поняли, что от нас требуют и хотят: в каких-то матчах получалось, в каких-то нет, но мы стараемся выполнять эти требования, даже когда не получается на 100%.

– Разница между Бундеслигой и РПЛ — чувствуется, что пришел тренер с опытом в топ-чемпионате?

– Сразу было видно, что это топ-тренер европейского класса. Он показал все наглядно.

– Есть уверенность, что это даст плоды весной?

– Очень сильно надеюсь, мы будем стараться.

– Что больше всего нравится в работе Тедеско?

– Что-то нравится мне, что-то другим – каждому свое. Могу сказать, что все радуются тренировкам и наслаждаются ими, времяпровождением в команде – и с Тедеско, и командой в целом.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
  • На данный момент команда занимает десятое место в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Тедеско Доменико
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1577391566
Наиль,а что ты знаешь о работе "топ-тренера" ? В РПЛ ещё никто ничего не может сказать о Теде,а ты уже словоблудием занялся.Ты бы играл лучше так,как болтовнёй занимаешься.
Ответить
моэм
1577391842
Мы в восхищении , - завывал кот... Королева в восхищении … - гнусил за спиной Азазелло.
Ответить
neft44
1577392321
хаххаххахаххаххааахаххаха топпппп хаахахахаххахаххахахаххаааа
Ответить
3a zenit
1577415170
10 место очень курутой тиренир,согласен!
Ответить
SPbZenit12
1577422418
Да эти байки мы слышим каждый раз. Не было ещё такого, чтобы футболист сказал, что ему не нравится тренер и тренеровки.
Ответить
Axe111
1577423814
Топ тренер лол
Ответить
frizom
1577456391
Тедеско всем еще докажет весной что не зря его брал Спартак
Ответить
Ссппааррттаакк
1577466037
Походу Умяров тайно посещает кабинет Тедеско. (только тихо ).
Ответить
zigbert
1577466489
Пора от слов переходить к делу.
Ответить
raritet
1577472455
Интересно, откуда Наиль узнал , что именно этот тренер топ уровня. Как будто он только что играл в Мансити у Пепа и сравнил: да , все как у Гвардиолы, и тренировки.и.... это все равно, что я сообщу а в нашем поселке, рядом со свинарником стоит дом, как в Америке( но правда, я там никогда не был)....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+