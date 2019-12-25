Уткин: «Рубин» ищет игроков центральной оси – защитника, полузащитника, форварда»

Видеоблогер Василий Уткин поделился информацией о трансферных целях «Рубина». Казанцы намерены пригласить как минимум трех футболистов.

«Рубин» ищет так или иначе игроков основных. Насколько мне известно, это футболисты центральной оси – защитник, полузащитник, форвард», – сказал журналист.