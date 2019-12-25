Уткин: «Рубин» ищет игроков центральной оси – защитника, полузащитника, форварда»

Видеоблогер Василий Уткин поделился информацией о трансферных целях «Рубина». Казанцы намерены пригласить как минимум трех футболистов.
«Рубин» ищет так или иначе игроков основных. Насколько мне известно, это футболисты центральной оси – защитник, полузащитник, форвард», – сказал журналист.
- Известно, что «Рубин» интересуется Олегом Шатовым, Александром Соболевым, Леоном Мусаевым.
- В команду может прийти турецкий защитник Сердар Азиз.
- «Рубин» может пополнить Кейсуке Хонда.
Источник: YouTube-канал Василия Уткина