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  • Уткин: «Рубин» ищет игроков центральной оси – защитника, полузащитника, форварда»

Уткин: «Рубин» ищет игроков центральной оси – защитника, полузащитника, форварда»

25 декабря 2019, 19:47
4

Видеоблогер Василий Уткин поделился информацией о трансферных целях «Рубина». Казанцы намерены пригласить как минимум трех футболистов.

«Рубин» ищет так или иначе игроков основных. Насколько мне известно, это футболисты центральной оси – защитник, полузащитник, форвард», – сказал журналист.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (4)
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paracetamol
1577300450
«Рубин» ищет что бы еще разворовать.
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Бриг
1577305482
Какой-то не интересный от Уткина текст. Про футбол...
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portero
1577310770
уткин у них тоже на окладе?
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erma
1577314158
Команда Рубин, искренне советую поискать болельщиков. В городе почти полтора миллиона, на трибунах полтора болельщика.
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