«Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником Азизом. В прошлом году он сослался на боль, пропустил матч и улетел с женой на Мальдивы

Защитник «Фенербахче» Сердар Азиз может перейти в РПЛ. Футболистом интересуются «Локомотив» и «Рубин», пишет издание Milliyet.

Переговоры между сторонами вскоре начнутся, оба клуба хотят заполучить Азиза уже зимой. «Рубин» обсуждал кандидатуру футболиста с бывшим своим полузащитником Гекденизом Караденизом.

В прошлом году Азиз сослался на боль в желудке и пропустил официальный матч. Затем футболист улетел с женой на Мальдивы.

В текущем сезоне футболист провел девять матчей Суперлиги, забил два гола.

До «Фенербахче» Азиз выступал за другой стамбульский клуб «Галатасарай».

Пожаловался на боль в желудке и укатил с женой на Мальдивы вместо матча