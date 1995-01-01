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    «Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником Азизом. В прошлом году он сослался на боль, пропустил матч и улетел с женой на Мальдивы

    Защитник «Фенербахче» Сердар Азиз может перейти в РПЛ. Футболистом интересуются «Локомотив» и «Рубин», пишет издание Milliyet.

    Переговоры между сторонами вскоре начнутся, оба клуба хотят заполучить Азиза уже зимой. «Рубин» обсуждал кандидатуру футболиста с бывшим своим полузащитником Гекденизом Караденизом.

    • В прошлом году Азиз сослался на боль в желудке и пропустил официальный матч. Затем футболист улетел с женой на Мальдивы.
    • В текущем сезоне футболист провел девять матчей Суперлиги, забил два гола.
    • До «Фенербахче» Азиз выступал за другой стамбульский клуб «Галатасарай».

    Пожаловался на боль в желудке и укатил с женой на Мальдивы вместо матча

    Источник: Milliyet

    Ежедневная турецкая газета. Основана в мае 1950 года. Сайт издания входит в топ-5 по посещаемости среди европейских ресурсов.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4643

      paracetamol 24 минуты назад

      Зачем деньги на ветер выбрасывать? Ищите у себя, полно перспективных парней.

      0
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      Рейтинг: +1313

      Давид59 58 минут назад

      Сердар номер 2? Интересно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Аналитика от паралитика > Давид59 14 минут назад

      Как бы это не был Гекхан Тере номер 2 который бесславно закончил в Рубине. Тоже был любитель припиз... Ть

      0
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      Рейтинг: +15229

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Интересуются как он отдохнул с женой на Мальдивах?..

      0
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      Рейтинг: +790

      FENIX-SL 1 час назад

      Мраааазиш

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