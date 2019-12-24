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  • «Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником Азизом. В прошлом году он сослался на боль, пропустил матч и улетел с женой на Мальдивы

«Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником Азизом. В прошлом году он сослался на боль, пропустил матч и улетел с женой на Мальдивы

24 декабря 2019, 20:34
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Защитник «Фенербахче» Сердар Азиз может перейти в РПЛ. Футболистом интересуются «Локомотив» и «Рубин», пишет издание Milliyet.

Переговоры между сторонами вскоре начнутся, оба клуба хотят заполучить Азиза уже зимой. «Рубин» обсуждал кандидатуру футболиста с бывшим своим полузащитником Гекденизом Караденизом.

  • В прошлом году Азиз сослался на боль в желудке и пропустил официальный матч. Затем футболист улетел с женой на Мальдивы.
  • В текущем сезоне футболист провел девять матчей Суперлиги, забил два гола.
  • До «Фенербахче» Азиз выступал за другой стамбульский клуб «Галатасарай».

Пожаловался на боль в желудке и укатил с женой на Мальдивы вместо матча

Источник: Milliyet

Ежедневная турецкая газета. Основана в мае 1950 года. Сайт издания входит в топ-5 по посещаемости среди европейских ресурсов.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Локомотив Рубин Азиз Сердар
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1577210317
Интересуются как он отдохнул с женой на Мальдивах?..
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Давид59
1577211445
Сердар номер 2? Интересно!
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paracetamol
1577213522
Зачем деньги на ветер выбрасывать? Ищите у себя, полно перспективных парней.
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