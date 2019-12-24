«Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником Азизом. В прошлом году он сослался на боль, пропустил матч и улетел с женой на Мальдивы

Защитник «Фенербахче» Сердар Азиз может перейти в РПЛ. Футболистом интересуются «Локомотив» и «Рубин», пишет издание Milliyet.
Переговоры между сторонами вскоре начнутся, оба клуба хотят заполучить Азиза уже зимой. «Рубин» обсуждал кандидатуру футболиста с бывшим своим полузащитником Гекденизом Караденизом.
- В прошлом году Азиз сослался на боль в желудке и пропустил официальный матч. Затем футболист улетел с женой на Мальдивы.
- В текущем сезоне футболист провел девять матчей Суперлиги, забил два гола.
- До «Фенербахче» Азиз выступал за другой стамбульский клуб «Галатасарай».
Пожаловался на боль в желудке и укатил с женой на Мальдивы вместо матча
Источник: Milliyet
Ежедневная турецкая газета. Основана в мае 1950 года. Сайт издания входит в топ-5 по посещаемости среди европейских ресурсов.