Киевское «Динамо» подтвердило возможное нарушение Бесединым допинговых правил

Киевское «Динамо» выступило с заявлением касательно информации об отстранении форварда команды Артема Беседина.

По информации «ТаТоТаке», 23-летний футболист не прошел допинг-тест после осеннего матча Лиги Европы против «Мальме».

За это нарушение нападающего отстранили от футбольной деятельности на 30 дней.

Беседин – воспитанник «Динамо», за основную команду провeл 105 матчей, забил 29 голов и сделал 11 ассистов.

«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артeмом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. В настоящий момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур», – говорится в заявлении клуба.