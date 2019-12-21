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  • Киевское «Динамо» подтвердило возможное нарушение Бесединым допинговых правил

Киевское «Динамо» подтвердило возможное нарушение Бесединым допинговых правил

21 декабря 2019, 08:36
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Киевское «Динамо» выступило с заявлением касательно информации об отстранении форварда команды Артема Беседина.

  • По информации «ТаТоТаке», 23-летний футболист не прошел допинг-тест после осеннего матча Лиги Европы против «Мальме».
  • За это нарушение нападающего отстранили от футбольной деятельности на 30 дней.
  • Беседин – воспитанник «Динамо», за основную команду провeл 105 матчей, забил 29 голов и сделал 11 ассистов.

«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артeмом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. В настоящий момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур», – говорится в заявлении клуба.

Источник: Официальный сайт «Динамо» Киев
Украина. Премьер-лига Динамо К Беседин Артем
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1576914104
Был российский клуб и тем более россиянин, то был бы полный п...ц, а хохлам всем можно, все нормально, как и вся сборная Норвегии по биатлону все астматиками сразу стали
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