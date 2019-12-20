Tatotake: игрока украинского «Динамо» Беседина отстранили от футбола за пропуск допинг-теста

Футболист украинского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после осеннего матча Лиги Европы против «Мальме». Это нарушение, игрока отстранили от футбольной деятельности на 30 дней, пишет Tatotake.

По делу начато расследование. Беседин – воспитанник киевского «Динамо», выступает за команду с 2013 года.