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  • Tatotake: игрока украинского «Динамо» Беседина отстранили от футбола за пропуск допинг-теста

Tatotake: игрока украинского «Динамо» Беседина отстранили от футбола за пропуск допинг-теста

20 декабря 2019, 19:15
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Футболист украинского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после осеннего матча Лиги Европы против «Мальме». Это нарушение, игрока отстранили от футбольной деятельности на 30 дней, пишет Tatotake.

По делу начато расследование. Беседин – воспитанник киевского «Динамо», выступает за команду с 2013 года.

  • Игрок вызывается в сборную Украины.
  • В текущем сезоне УПЛ Беседин провел 13 матчей, забил восемь голов.
  • «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы.

Источник: фейсбук Tatotake

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Украина. Премьер-лига Динамо К Беседин Артем
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