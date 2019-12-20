Tatotake: игрока украинского «Динамо» Беседина отстранили от футбола за пропуск допинг-теста

Футболист украинского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после осеннего матча Лиги Европы против «Мальме». Это нарушение, игрока отстранили от футбольной деятельности на 30 дней, пишет Tatotake.
По делу начато расследование. Беседин – воспитанник киевского «Динамо», выступает за команду с 2013 года.
- Игрок вызывается в сборную Украины.
- В текущем сезоне УПЛ Беседин провел 13 матчей, забил восемь голов.
- «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы.
Источник: фейсбук Tatotake
Украинское сообщество о футболе. Аудитория - более четырех тысяч подписчиков.