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    Tatotake: игрока украинского «Динамо» Беседина отстранили от футбола за пропуск допинг-теста

    Футболист украинского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после осеннего матча Лиги Европы против «Мальме». Это нарушение, игрока отстранили от футбольной деятельности на 30 дней, пишет Tatotake.

    По делу начато расследование. Беседин – воспитанник киевского «Динамо», выступает за команду с 2013 года.

    • Игрок вызывается в сборную Украины.
    • В текущем сезоне УПЛ Беседин провел 13 матчей, забил восемь голов.
    • «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: фейсбук Tatotake

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