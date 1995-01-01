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    Хиддинк получил должность в ПСВ

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк со следующего года будет работать в ПСВ. С января специалист станет руководителем всего технического персонала клуба.

    Ранее Хиддинк и играл за, и тренировал ПСВ. В РПЛ специалист в текущем десятилетии работал с «Анжи».

    • Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
    • С 2018 по 2019 год голландец работал с олимпийской сборной Китая.
    • В качестве тренера Хиддинк выигрывал с ПСВ Кубок европейских чемпионов (современное название турнира – Лига чемпионов).

    Источник: твиттер ПСВ

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