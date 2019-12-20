Хиддинк получил должность в ПСВ

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк со следующего года будет работать в ПСВ. С января специалист станет руководителем всего технического персонала клуба.

Ранее Хиддинк и играл за, и тренировал ПСВ. В РПЛ специалист в текущем десятилетии работал с «Анжи».