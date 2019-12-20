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Хиддинк получил должность в ПСВ

20 декабря 2019, 19:31
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк со следующего года будет работать в ПСВ. С января специалист станет руководителем всего технического персонала клуба.

Ранее Хиддинк и играл за, и тренировал ПСВ. В РПЛ специалист в текущем десятилетии работал с «Анжи».

  • Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
  • С 2018 по 2019 год голландец работал с олимпийской сборной Китая.
  • В качестве тренера Хиддинк выигрывал с ПСВ Кубок европейских чемпионов (современное название турнира – Лига чемпионов).

Источник: твиттер ПСВ
Голландия. Эредивизие ПСВ Хиддинк Гус
Комментарии (2)
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Я - легенда
1576881496
Старый лев получил почётную должность ))
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Armani nn
1576899868
Уважили дедушку
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