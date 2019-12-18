Журналист Короткин: «Рубин» предлагал Василию Березуцкому возглавить команду, а Алексею – стать его помощником. Братья отказались»

Осенью братья Березуцкие покинули Голландию, где работали тренерами «Витесса». Они вернулись в Россию, где на них вышел «Рубин» с предложением войти в штаб команды. Бывшие игроки сборной России отказались, сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Я знаю следующее. Не так давно «Рубин» обращался к Березуцким. Речь шла о том, чтобы, судя по всему, Василий был главным тренером, а Алексей – помощником. Взвесив плюсы и минусы, братья отказались», – сказал Короткин.