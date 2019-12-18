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  • Журналист Короткин: «Рубин» предлагал Василию Березуцкому возглавить команду, а Алексею – стать его помощником. Братья отказались»

Журналист Короткин: «Рубин» предлагал Василию Березуцкому возглавить команду, а Алексею – стать его помощником. Братья отказались»

18 декабря 2019, 23:19
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Осенью братья Березуцкие покинули Голландию, где работали тренерами «Витесса». Они вернулись в Россию, где на них вышел «Рубин» с предложением войти в штаб команды. Бывшие игроки сборной России отказались, сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Я знаю следующее. Не так давно «Рубин» обращался к Березуцким. Речь шла о том, чтобы, судя по всему, Василий был главным тренером, а Алексей – помощником. Взвесив плюсы и минусы, братья отказались», – сказал Короткин.

  • Главным кандидатом, по сведениям СМИ, на пост тренера «Рубина» является Леонид Слуцкий.
  • В понедельник, 16 декабря, «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.
  • Казанцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Рубин Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1576701500
ФЕЙК.
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erma
1576702472
За что их так пытались наказать?
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Дядя Серёжа
1576719124
Татары едят конину.
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mihail200606
1576736719
Рубин ищет тренеров попроще?)без опыта, чтобы не сильно дорого...
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Рубинище
1576753973
болельщики Рубина в цирке не смеются.
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