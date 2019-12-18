Журналист Короткин: «Рубин» предлагал Василию Березуцкому возглавить команду, а Алексею – стать его помощником. Братья отказались»

Осенью братья Березуцкие покинули Голландию, где работали тренерами «Витесса». Они вернулись в Россию, где на них вышел «Рубин» с предложением войти в штаб команды. Бывшие игроки сборной России отказались, сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Я знаю следующее. Не так давно «Рубин» обращался к Березуцким. Речь шла о том, чтобы, судя по всему, Василий был главным тренером, а Алексей – помощником. Взвесив плюсы и минусы, братья отказались», – сказал Короткин.
- Главным кандидатом, по сведениям СМИ, на пост тренера «Рубина» является Леонид Слуцкий.
- В понедельник, 16 декабря, «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.
- Казанцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.