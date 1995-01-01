Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Журналист Короткин: «Рубин» предлагал Василию Березуцкому возглавить команду, а Алексею – стать его помощником. Братья отказались»

    Осенью братья Березуцкие покинули Голландию, где работали тренерами «Витесса». Они вернулись в Россию, где на них вышел «Рубин» с предложением войти в штаб команды. Бывшие игроки сборной России отказались, сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Я знаю следующее. Не так давно «Рубин» обращался к Березуцким. Речь шла о том, чтобы, судя по всему, Василий был главным тренером, а Алексей – помощником. Взвесив плюсы и минусы, братья отказались», – сказал Короткин.

    • Главным кандидатом, по сведениям СМИ, на пост тренера «Рубина» является Леонид Слуцкий.
    • В понедельник, 16 декабря, «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.
    • Казанцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:19
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74851
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru