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    Шалимов: «Сейчас нет смысла возвращаться на систему «весна-осень»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился своим мнением о возможном возвращении РПЛ на систему «весна-осень».

    Андрей Аршавин сказал о том, что система «осень-весна» ничего не принесла, а вторая лига умерла. Вы за какую систему?

    — Сейчас нет смысла возвращать все назад. И говорить об этом тоже. Да, у второй лиги проблемы. В ФНЛ более-менее нормально. Если мы говорим о каких-то плюсах — чемпионат начинается на хороших полях и заканчивается.

    — Так он и заканчивался бы на хороших полях, потому что это вопрос технологии, а не погоды.

    — Нет. Он заканчивался бы в ноябре.

    — Вам не кажется, что если останется нынешняя система, то через несколько лет вторая лига просто вымрет? А дальше будет вымирать первая.

    — Не знаю. Я об этом не думал. Может быть такое, потому что вымирание второй лиги видно по количеству команд. Их все меньше. И интереса там меньше.

    Но я сейчас ничего не трогал бы, потому что об этом надо было думать раньше. А если ты сделал шаг — назад идти не надо. Обещали всем манежи, условия во второй лиге. Но этого не случилось. Может, нужно на это обратить внимание.

    Шалимов: «С Каррерой Глушаков не играл. И он его закопал по каким-то причинам»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3379

      Дядя Серёжа 24 минуты назад

      Команды вымирают не от осень-весна. Денег нет на регионах.

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      Рейтинг: +3519

      САДЫЧОК 1 час назад

      Только , идиоты поднимают эту тему ! Сроки игр почти те же ! При нынешней системе играет свежий чемпион ...а при весна-осень протухший , это вкратце , я обЪяснил болванам !

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      Рейтинг: +4606

      paracetamol 2 часа назад

      Осень-весна, весна-осень... Это все игры бюрократов-бездельников. В футбол надо играть и правильно управлять футбольным хозяйством, созданным народом, а не бабло делить, от государства и спонсоров полученное. Пока всю эту шайку не разгонят, прядкиных всяких, толку не будет. И куда Путин смотрит? Вбухал 600 лярдов в ЧМ и успокоился.

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