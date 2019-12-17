Шалимов: «Сейчас нет смысла возвращаться на систему «весна-осень»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился своим мнением о возможном возвращении РПЛ на систему «весна-осень».

— Андрей Аршавин сказал о том, что система «осень-весна» ничего не принесла, а вторая лига умерла. Вы за какую систему?

— Сейчас нет смысла возвращать все назад. И говорить об этом тоже. Да, у второй лиги проблемы. В ФНЛ более-менее нормально. Если мы говорим о каких-то плюсах — чемпионат начинается на хороших полях и заканчивается.

— Так он и заканчивался бы на хороших полях, потому что это вопрос технологии, а не погоды.

— Нет. Он заканчивался бы в ноябре.

— Вам не кажется, что если останется нынешняя система, то через несколько лет вторая лига просто вымрет? А дальше будет вымирать первая.

— Не знаю. Я об этом не думал. Может быть такое, потому что вымирание второй лиги видно по количеству команд. Их все меньше. И интереса там меньше.

Но я сейчас ничего не трогал бы, потому что об этом надо было думать раньше. А если ты сделал шаг — назад идти не надо. Обещали всем манежи, условия во второй лиге. Но этого не случилось. Может, нужно на это обратить внимание.

Шалимов: «С Каррерой Глушаков не играл. И он его закопал по каким-то причинам»