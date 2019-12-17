Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов: «Сейчас нет смысла возвращаться на систему «весна-осень»

Шалимов: «Сейчас нет смысла возвращаться на систему «весна-осень»

17 декабря 2019, 09:10
4

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился своим мнением о возможном возвращении РПЛ на систему «весна-осень».

Андрей Аршавин сказал о том, что система «осень-весна» ничего не принесла, а вторая лига умерла. Вы за какую систему?

— Сейчас нет смысла возвращать все назад. И говорить об этом тоже. Да, у второй лиги проблемы. В ФНЛ более-менее нормально. Если мы говорим о каких-то плюсах — чемпионат начинается на хороших полях и заканчивается.

— Так он и заканчивался бы на хороших полях, потому что это вопрос технологии, а не погоды.

— Нет. Он заканчивался бы в ноябре.

— Вам не кажется, что если останется нынешняя система, то через несколько лет вторая лига просто вымрет? А дальше будет вымирать первая.

— Не знаю. Я об этом не думал. Может быть такое, потому что вымирание второй лиги видно по количеству команд. Их все меньше. И интереса там меньше.

Но я сейчас ничего не трогал бы, потому что об этом надо было думать раньше. А если ты сделал шаг — назад идти не надо. Обещали всем манежи, условия во второй лиге. Но этого не случилось. Может, нужно на это обратить внимание.

Шалимов: «С Каррерой Глушаков не играл. И он его закопал по каким-то причинам»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Шалимов Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1576564390
Осень-весна, весна-осень... Это все игры бюрократов-бездельников. В футбол надо играть и правильно управлять футбольным хозяйством, созданным народом, а не бабло делить, от государства и спонсоров полученное. Пока всю эту шайку не разгонят, прядкиных всяких, толку не будет. И куда Путин смотрит? Вбухал 600 лярдов в ЧМ и успокоился.
Ответить
САДЫЧОК
1576566616
Только , идиоты поднимают эту тему ! Сроки игр почти те же ! При нынешней системе играет свежий чемпион ...а при весна-осень протухший , это вкратце , я обЪяснил болванам !
Ответить
Дядя Серёжа
1576570846
Команды вымирают не от осень-весна. Денег нет на регионах.
Ответить
SPbZenit12
1576576986
Да наплевать на эту систему! Лимит отмените и всё. Или установите какой-то предел на з/п русских футболеров.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+