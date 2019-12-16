Шалимов: «С Каррерой Глушаков не играл. И он его закопал по каким-то причинам»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о взаимоотношениях с полузащитником Денисом Глушаковым.

— Про отношения Глушакова с Массимо Каррерой говорят разное. А как строятся ваши отношения с Денисом?

— С некоторыми футболистами были индивидуальные беседы, но с Глушаковым мы глубоко не разговаривали. Не вижу в этом смысла. С его стороны все четко. Если возникли бы какие-то проблемы, то я с ним поговорил бы. А сейчас надо больше общаться с игроками, которые в состав не попадают. Это психология. Что касается Карреры... Я не знаю, что там было. Лайки, не лайки. Я этого вообще не понимаю.

— А если он поставит лайк под сообщением, которое вам не понравится, где будет содержаться критика в ваш адрес?

— Я его увижу и скажу: «Денис, ты что?» Но это надо делать в шутку. А если не в шутку и он действительно так думает, то мы снова поговорим. Он должен сказать: «Я обижен». На меня он не может быть так обижен. С Каррерой он не играл. Тот его не ставил в состав. И он его закопал по каким-то причинам.

Он может поставить лайк в шутку под какой-то критической историей в мой адрес, если он в составе играет. Все равно я это восприму как шутку. Проще всего разрулить таким образом.

Он четко знает, какие требования у тренерского штаба к игрокам, к его позиции. Если справляешься — молодец. Ты в составе, и у команды все хорошо. Если плохо справляешься, то либо ты будешь сидеть на лавке, либо мы не будем выигрывать, и тогда станем думать, как менять не его, а вообще любого игрока.

Глушаков — имя для «Ахмата», для Грозного, болельщиков. Об этом не надо забывать. Он лидер во всем. Его прошлое тоже играет в этом роль. Если бы он со «Спартаком» не выиграл чемпионство, конечно к нему так не относились бы. Но надо идти вперед. Никого не волнует то, что было два или три года назад. В футболе важно, какой ты сегодня, – сказал Шалимов.

Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.

При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.

Глушаков – о работе Карреры в «Спартаке»: «Полгода все было нормально – все улыбались, тренер советовался с игроками»