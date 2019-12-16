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  • Шалимов: «С Каррерой Глушаков не играл. И он его закопал по каким-то причинам»

Шалимов: «С Каррерой Глушаков не играл. И он его закопал по каким-то причинам»

16 декабря 2019, 13:14
5

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о взаимоотношениях с полузащитником Денисом Глушаковым.

— Про отношения Глушакова с Массимо Каррерой говорят разное. А как строятся ваши отношения с Денисом?

— С некоторыми футболистами были индивидуальные беседы, но с Глушаковым мы глубоко не разговаривали. Не вижу в этом смысла. С его стороны все четко. Если возникли бы какие-то проблемы, то я с ним поговорил бы. А сейчас надо больше общаться с игроками, которые в состав не попадают. Это психология. Что касается Карреры... Я не знаю, что там было. Лайки, не лайки. Я этого вообще не понимаю.

— А если он поставит лайк под сообщением, которое вам не понравится, где будет содержаться критика в ваш адрес?

— Я его увижу и скажу: «Денис, ты что?» Но это надо делать в шутку. А если не в шутку и он действительно так думает, то мы снова поговорим. Он должен сказать: «Я обижен». На меня он не может быть так обижен. С Каррерой он не играл. Тот его не ставил в состав. И он его закопал по каким-то причинам.

Он может поставить лайк в шутку под какой-то критической историей в мой адрес, если он в составе играет. Все равно я это восприму как шутку. Проще всего разрулить таким образом.

Он четко знает, какие требования у тренерского штаба к игрокам, к его позиции. Если справляешься — молодец. Ты в составе, и у команды все хорошо. Если плохо справляешься, то либо ты будешь сидеть на лавке, либо мы не будем выигрывать, и тогда станем думать, как менять не его, а вообще любого игрока.

Глушаков — имя для «Ахмата», для Грозного, болельщиков. Об этом не надо забывать. Он лидер во всем. Его прошлое тоже играет в этом роль. Если бы он со «Спартаком» не выиграл чемпионство, конечно к нему так не относились бы. Но надо идти вперед. Никого не волнует то, что было два или три года назад. В футболе важно, какой ты сегодня, – сказал Шалимов.

  • Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
  • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
  • Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.

Глушаков – о работе Карреры в «Спартаке»: «Полгода все было нормально – все улыбались, тренер советовался с игроками»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушаков Денис Шалимов Игорь Каррера Массимо
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1576498310
Пора бы уже закопать эту тему.
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Дедуктор
1576503026
"Ахмат" и Глушаков созданы друг для дружки. В пердиве могут неслабо шороху навести. А в РПЛ им не место.
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Retiremen_VMF
1576508159
Я не считаю, что тренер в этой ситуации прав и также не считаю, что игрок в этой ситуации тоже прав, но уверен на 100%, что командой должен руководить тренер, а игрок должен играть, тогда все правильно будет. Много примеров когда игрок считал, что он лучше тренера понимает и как обычно все это заканчивалось плачевно.
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Hektor 84
1576516801
Да все такие простые как пять копеек. Он его закопал, а тот лайк поставил. Но я бы поступил по другому. Все так говорят пока не попадут в такую ситуацию.
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zigbert
1576518856
Пора бы Шалимову уяснить что не в лайках было дело. И как же этот лидер Ахмата еще не капитан?
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