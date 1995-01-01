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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д крупно обыграла «Майнц»

    Состоялись матчи 15-го тура Бундеслиги.

    «Бавария» одержала разгромную победу над «Вердером» – 6:1. Хет-триком отметился нападающий мюнхенцев Филиппе Коутиньо. В параллельной встрече дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Майнц» (4:0).

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

    Бавария – Вердер – 6:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Рашика, 24; 1:1 – Коутиньо, 45; 2:1 – Левандовски, 45; 3:1 – Коутиньо, 63; 4:1 – Левандовски, 72; 5:1 – Мюллер, 75; 6:1 – Коутиньо, 78.

    Герта – Фрайбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дарида, 53.

    Кельн – Байер – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кордоба, 73; 2:0 – Борнов, 84.

    Удаления: нет – Драгович, 62; Бэйли, 78.

    Майнц – Боруссия Д – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ройс, 32; 0:2 – Санчо, 66; 0:3 – Азар, 69; 0:4 – Шульц, 84.

    Падерборн – Унион – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ингвартсен, 8; 1:1 – Прогер, 33.

    Фортуна – РБ Лейпциг

    14 декабря, 20:30 мск

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25

      CF4 1 час назад

      Заголовки новостей прикольные. Одни разгромили, другие крупно обыграли. Корень и там и там больше трёх голов, что одно и тоже))))

      0
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      Рейтинг: +1226

      lek! 1 час назад

      Коутиньо начинает приходить в себя , надеюсь начнёт штамповать голы .

      1
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      ...
      Рейтинг: +2602

      zatonn > lek! 1 час назад

      Так он это и делает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2602

      zatonn 1 час назад

      Бавария была, есть и будет чемпионом Бундеслиги!

      1
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      Рейтинг: +16130

      DVOK68 1 час назад

      Вердер любимый клиент у Баварии.Пожизненно.

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