Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д крупно обыграла «Майнц»

Состоялись матчи 15-го тура Бундеслиги.
«Бавария» одержала разгромную победу над «Вердером» – 6:1. Хет-триком отметился нападающий мюнхенцев Филиппе Коутиньо. В параллельной встрече дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Майнц» (4:0).
Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур
Голы: 0:1 – Рашика, 24; 1:1 – Коутиньо, 45; 2:1 – Левандовски, 45; 3:1 – Коутиньо, 63; 4:1 – Левандовски, 72; 5:1 – Мюллер, 75; 6:1 – Коутиньо, 78.
Гол: 1:0 – Дарида, 53.
Голы: 1:0 – Кордоба, 73; 2:0 – Борнов, 84.
Удаления: нет – Драгович, 62; Бэйли, 78.
Майнц – Боруссия Д – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Ройс, 32; 0:2 – Санчо, 66; 0:3 – Азар, 69; 0:4 – Шульц, 84.
Голы: 0:1 – Ингвартсен, 8; 1:1 – Прогер, 33.
Фортуна – РБ Лейпциг – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Шик, 2; 0:2 – Вернер, 58 (с пенальти); 0:3 – Мукиеле, 75.