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Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д крупно обыграла «Майнц»

14 декабря 2019, 19:20
4

Состоялись матчи 15-го тура Бундеслиги.

«Бавария» одержала разгромную победу над «Вердером» – 6:1. Хет-триком отметился нападающий мюнхенцев Филиппе Коутиньо. В параллельной встрече дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Майнц» (4:0).

Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

Бавария – Вердер – 6:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Рашика, 24; 1:1 – Коутиньо, 45; 2:1 – Левандовски, 45; 3:1 – Коутиньо, 63; 4:1 – Левандовски, 72; 5:1 – Мюллер, 75; 6:1 – Коутиньо, 78.

Герта – Фрайбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дарида, 53.

Кельн – Байер – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кордоба, 73; 2:0 – Борнов, 84.

Удаления: нет – Драгович, 62; Бэйли, 78.

Майнц – Боруссия Д – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Ройс, 32; 0:2 – Санчо, 66; 0:3 – Азар, 69; 0:4 – Шульц, 84.

Падерборн – Унион – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ингвартсен, 8; 1:1 – Прогер, 33.

Фортуна – РБ Лейпциг – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Шик, 2; 0:2 – Вернер, 58 (с пенальти); 0:3 – Мукиеле, 75.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Вердер Герта Фрайбург Кельн Байер Майнц Боруссия Д Падерборн Унион Фортуна РБ Лейпциг
Комментарии (4)
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zatonn
1576341484
Бавария была, есть и будет чемпионом Бундеслиги!
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lek!
1576341503
Коутиньо начинает приходить в себя , надеюсь начнёт штамповать голы .
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CF4
1576341992
Заголовки новостей прикольные. Одни разгромили, другие крупно обыграли. Корень и там и там больше трёх голов, что одно и тоже))))
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