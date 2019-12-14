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Материалы

Майнц - Боруссия

14.12.2019, Суббота, 17:30 мск Майнц, стадион Кофэйс-Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Германия. Бундеслига, 15 тур Майнц - Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
29 тур
13 апреля, суббота 19:30 Боруссия 2:1 Майнц
12 тур
24 ноября, суббота 17:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 16:30 Боруссия 1:2 Майнц
16 тур
12 декабря, вторник 22:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
18 тур
29 января, воскресенье 19:30 Майнц 1:1 Боруссия
1 тур
27 августа, суббота 16:30 Боруссия 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2015/2016)
26 тур
13 марта, воскресенье 19:30 Боруссия 2:0 Майнц
9 тур
16 октября, пятница 21:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
21 тур
13 февраля, пятница 22:30 Боруссия 4:2 Майнц
4 тур
20 сентября, суббота 20:30 Майнц 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
19 апреля, суббота 17:30 Боруссия 4:2 Майнц
14 тур
30 ноября, суббота 18:30 Майнц 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
30 тур
20 апреля, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Майнц
13 тур
24 ноября, суббота 18:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
3 марта, суббота 21:30 Боруссия 2:1 Майнц
7 тур
24 сентября, суббота 17:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
27 тур
19 марта, суббота 20:30 Боруссия 1:1 Майнц
10 тур
31 октября, воскресенье 17:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Майнц 1:0 Боруссия
13 тур
21 ноября, суббота 20:30 Боруссия 0:0 Майнц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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