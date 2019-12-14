Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 14 декабря 2019
Майнц
14.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
32'
М. Ройс
66'
Д. Санчо
69'
Т. Азар
84'
Н. Шульц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
84'
ГОЛ! 0:4!
Н. Шульц
Пас отдал
Д. Санчо
69'
ГОЛ! 0:3!
Т. Азар
Пас отдал
М. Ройс
66'
ГОЛ! 0:2!
Д. Санчо
Пас отдал
Д. Загаду
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Боруссия Д
1
Эрик Эльшлегель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
3
Мартин
17
Баку
25
Кунде
21
Озтюнали
14
Бутьюс
19
Квайсон
11
Салаи
3-3-3-1
1
Бюрки
25
Аканджи
23
Загаду
15
Хуммельс
2
Хакими
5
Вайгль
14
Шульц
19
Санчо
8
Брандт
9
Азар
18
Ройс
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
1
Эрик Эльшлегель
ВР
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрик Эльшлегель
ВР
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Майнц
Боруссия Д
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+