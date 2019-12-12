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    «Когда уже 10 дней без работы». Слуцкий выложил ироничное видео в инстаграме

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал видео на тему своего увольнения.

    В ролике мужчина ходит кругами по заснеженной площадке, не зная, чем себя занять. «Когда вернулся домой и уже 10 дней без работы», – написал Слуцкий под видео.

    • Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.
    • По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.
    • Сообщалось об интересе к тренеру со стороны московского «Динамо».

    «Коротко о моем сезоне в Витессе». Слуцкий пошутил о своем увольнении

    text

    Публикация от text (@leonid.slutsky)

    Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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