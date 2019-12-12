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  • «Когда уже 10 дней без работы». Слуцкий выложил ироничное видео в инстаграме

«Когда уже 10 дней без работы». Слуцкий выложил ироничное видео в инстаграме

12 декабря 2019, 16:01
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Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал видео на тему своего увольнения.

В ролике мужчина ходит кругами по заснеженной площадке, не зная, чем себя занять. «Когда вернулся домой и уже 10 дней без работы», – написал Слуцкий под видео.

  • Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.
  • По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.
  • Сообщалось об интересе к тренеру со стороны московского «Динамо».

«Коротко о моем сезоне в Витессе». Слуцкий пошутил о своем увольнении

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Публикация от text (@leonid.slutsky)

Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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Plyash
1576169024
Зови Мамая с Кокой,у них уже опыт есть,пусть и небольшой.Веселей будет однозначно.
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