«Когда уже 10 дней без работы». Слуцкий выложил ироничное видео в инстаграме

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своем инстаграме опубликовал видео на тему своего увольнения.

В ролике мужчина ходит кругами по заснеженной площадке, не зная, чем себя занять. «Когда вернулся домой и уже 10 дней без работы», – написал Слуцкий под видео.

Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.

По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.

Сообщалось об интересе к тренеру со стороны московского «Динамо».

«Коротко о моем сезоне в Витессе». Слуцкий пошутил о своем увольнении