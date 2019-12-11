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Главные новости дня. Сычев объявил о завершении карьеры, «Зенит» вылетел из еврокубков

11 декабря 2019, 01:46
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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serglider
1576024505
Вааау... Сычев "объявил" о завершении карьеры! Человек с 2012 по 2019 годы играя на позиции нападающего, умудрился забить аж 9 (девять) мячей))) За последние два сезона - 1 (один) мяч! Дима не позорился бы ушел бы тихо, без "объявления". А так еще 2-3 дня пипл еще помусолит тему в Интернете, как такой многообещающий талантливый футболист умудрился просрать свой талант...
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denzillo
1576040921
А кто это? )))
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RJM555
1576045184
даа.....наверно будет прощальный матч с участием футболистов мирового уровня приедут Месси Роналду Буффон......
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Я - легенда
1576045515
Лучше бы, *****, "Зенит" объявил о завершении карьеры, а Сычев откуда-нибудь вылетел )))
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