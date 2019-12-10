Дзюба получил роль ангела в фильме «Я не Дзюба»

Режиссер Леонид Пляскин на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино рассказал о фильме «Я не Дзюба».

«Это вечная тема – каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал Пляскин.

По словам продюсера проекта Александра Голутвы, форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба примет участие в съемках фильма.

В этом сезоне РПЛ Дзюба провел 19 матчей, забил 11 голов и отдал девять ассистов.

Форвард «Зенита» возглавляет список бомбардиров чемпионата.

Дзюба – лучший игрок осенней части сезона РПЛ по версии WhoScored