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    Дзюба получил роль ангела в фильме «Я не Дзюба»

    Режиссер Леонид Пляскин на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино рассказал о фильме «Я не Дзюба».

    «Это вечная тема – каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал Пляскин.

    По словам продюсера проекта Александра Голутвы, форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба примет участие в съемках фильма.

    • В этом сезоне РПЛ Дзюба провел 19 матчей, забил 11 голов и отдал девять ассистов.
    • Форвард «Зенита» возглавляет список бомбардиров чемпионата.

    Дзюба – лучший игрок осенней части сезона РПЛ по версии WhoScored

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии25
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      Рейтинг: +5692

      Старикан 2 минуты назад

      Это чё - фильм ужасов? Неее, мои нервы не столь крепкие чтобы смотреть такое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1324

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 минут назад

      Был проект фильма 10 лет тому назад -"Я не Аршавин".Радио спорт посвятило этому целую передачу. Не этот ли режиссер опять денег просит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Vis-ok 12 минут назад

      Сегодня вечером смотрите порно с его участием в главной роли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9299

      silver29 31 минуту назад

      я не я, и зюба не моя.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3985

      nik55 32 минуты назад

      «Я не Дзюба» я ДЕРЕВО

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3985

      nik55 33 минуты назад

      сколько же дебилов в кинематографе ---приходит ангел в виде Дзюбы ----крыша точно поехала у режиссера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35999

      portero 42 минуты назад

      это что ,проверка страны на подверженность зомбированию.
      кучка чмырей готовится к очередным выборам и проверяет стадо на внушаемость.

      3
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      Рейтинг: +37729

      ROSTOV SUPER 49 минут назад

      Посмотрим сегодня вечером какой он "ангел" !

      4
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      Рейтинг: +824

      evgevg13 51 минуту назад

      Дзюба-ангел, а на тучке сам "Зевс". Вот и кинушка про ванюшку выйдет. Неважно, что как всегда даже не третьесортная, зато какой антураж.

      0
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      Рейтинг: +60

      Врундель 51 минуту назад

      Главную роль Петрову или Козловскому дадут

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