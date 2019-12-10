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Дзюба получил роль ангела в фильме «Я не Дзюба»

10 декабря 2019, 13:25
40

Режиссер Леонид Пляскин на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино рассказал о фильме «Я не Дзюба».

«Это вечная тема – каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал Пляскин.

По словам продюсера проекта Александра Голутвы, форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба примет участие в съемках фильма.

  • В этом сезоне РПЛ Дзюба провел 19 матчей, забил 11 голов и отдал девять ассистов.
  • Форвард «Зенита» возглавляет список бомбардиров чемпионата.

Дзюба – лучший игрок осенней части сезона РПЛ по версии WhoScored

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (40)
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алдан2014
1575974501
Это не герой ,а печаль нашего смутного времени
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Из Твери Леха
1575974690
Это начинает заходить слишком далеко.
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Mazai-NN
1575976210
Похоже дальше он в президенты выдвинет свою кандидатуру. Меня если честно он начал подз@*******..
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Валерий1965
1575976936
Ребяяяяяята! Ну вот совсем перебор! Из Дзюбы уже ангела лепят))))
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ROSTOV SUPER
1575977433
Посмотрим сегодня вечером какой он "ангел" !
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portero
1575977821
это что ,проверка страны на подверженность зомбированию. кучка чмырей готовится к очередным выборам и проверяет стадо на внушаемость.
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nik55
1575978443
«Я не Дзюба» я ДЕРЕВО
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Старикан
1575980247
Это чё - фильм ужасов? Неее, мои нервы не столь крепкие чтобы смотреть такое...
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upiter622
1575982415
Пошли вы на хер диванные завистники!
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САДЫЧОК
1575983017
Сегодня , он получит роль ангела с Бенфикой !
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