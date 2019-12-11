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Лига чемпионов. «Челси» победил «Лилль» и сыграет в 1/8 финала, «Аякс» вылетел в Лигу Европы

11 декабря 2019, 01:05
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«Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда выступит в плей-офф Лиги чемпионов. Лондонцы дома в шестом туре победили вторую команду прошлого сезона чемпионата Франции.

Второе место в квартете заняла «Валенсия». Команда Дениса Черышева в гостях в меньшинстве победила «Аякс», который выступит в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Аякс (Голландия) – Валенсия (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Родриго, 24.

Удаления: нет – Габриэль, 90+3.

Челси (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Абрахам, 19; 2:0 – Аспиликуэта, 35; 2:1 – Реми, 78.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Челси Аякс Валенсия
Комментарии (6)
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DeStar
1576016761
финал ЛЕ - Аякс - Ред Булл Лейпциг)
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Saracen Jr
1576017282
До последнего ждал второго гола от лилля, но увы....
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Romio-xxx
1576032191
Да...Жаль Аякс не вышел.
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