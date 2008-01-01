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    Лига чемпионов. «Челси» победил «Лилль» и сыграет в 1/8 финала, «Аякс» вылетел в Лигу Европы

    «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда выступит в плей-офф Лиги чемпионов. Лондонцы дома в шестом туре победили вторую команду прошлого сезона чемпионата Франции.

    Второе место в квартете заняла «Валенсия». Команда Дениса Черышева в гостях в меньшинстве победила «Аякс», который выступит в плей-офф Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

    Аякс (Голландия) – Валенсия (Испания) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Родриго, 24.

    Удаления: нет – Габриэль, 90+3.

    Челси (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Абрахам, 19; 2:0 – Аспиликуэта, 35; 2:1 – Реми, 78.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1924

      SarJr 1 час назад

      До последнего ждал второго гола от лилля, но увы....

      1
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      Рейтинг: +792

      Psih86 > SarJr 1 час назад

      До последнего ждал третьего гола Челси, но увы... Лилль не заслужил ничьи, поэтому все заслуженно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8927

      DeStar 1 час назад

      финал ЛЕ - Аякс - Ред Булл Лейпциг)

      0
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