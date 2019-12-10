Жоау Мариу: «Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня у «Интера»

Хавбек «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, хочет остаться в московском клубе.

— Ты перешел в «Локомотив» за четыре дня до закрытия трансферного окна. Долго сомневался, ехать ли в Россию?

— Нет, согласился очень быстро. В тот момент я находился в Италии и знал о позиции «Интера» в отношении меня. Поэтому искал команду, которая будет играть в Лиге чемпионов и заинтересована во мне. Всего два критерия, но очень важных. Я понимал: чтобы попасть на Евро-2020, мне нужно играть. Не было смысла менять «Интер» на другой клуб, где непонятно, буду ли я играть или окажусь в запасе.

— Что дальше? Летом аренда закончится, а у тебя будет выбор: остаться в «Локо» или вернуться в «Интер».

— Честно, я бы выбрал «Локомотив». Мне нравится клуб, город. Поэтому — да, я бы предпочел остаться здесь, чем вернуться в «Интер». Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет дальше. Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня, мы сядем и обо всем договоримся, – сказал Мариу.

Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».

В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.

Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу



