Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жоау Мариу: «Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня у «Интера»

Жоау Мариу: «Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня у «Интера»

10 декабря 2019, 12:10
6

Хавбек «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, хочет остаться в московском клубе.

— Ты перешел в «Локомотив» за четыре дня до закрытия трансферного окна. Долго сомневался, ехать ли в Россию?

— Нет, согласился очень быстро. В тот момент я находился в Италии и знал о позиции «Интера» в отношении меня. Поэтому искал команду, которая будет играть в Лиге чемпионов и заинтересована во мне. Всего два критерия, но очень важных. Я понимал: чтобы попасть на Евро-2020, мне нужно играть. Не было смысла менять «Интер» на другой клуб, где непонятно, буду ли я играть или окажусь в запасе.

— Что дальше? Летом аренда закончится, а у тебя будет выбор: остаться в «Локо» или вернуться в «Интер».

— Честно, я бы выбрал «Локомотив». Мне нравится клуб, город. Поэтому — да, я бы предпочел остаться здесь, чем вернуться в «Интер». Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет дальше. Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня, мы сядем и обо всем договоримся, – сказал Мариу.

  • Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».
  • В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.

Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Интер Мариу Жоау
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mazai-NN
1575971986
Как по мне игрок качественный для нашего чемпионата. Хорошо если останется.
Ответить
Decorhome
1575972281
Значит есть желание играть
Ответить
Fan Loko mik
1575975640
Обязательно нужно выкупить, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ответить
lipatov32
1575980875
Смогут! Цены на ж/д билеты поднимет РЖД и все нормально будет!
Ответить
Dizayner
1575983561
не надеяться нужно а игру показывать и на поле доказывать
Ответить
Рубинище
1575984928
это очень хорошо, что его всё устраивает. один из лучших в Локо
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+