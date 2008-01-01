Лига чемпионов. «Интер» проиграл «Барселоне» и выступит в Лиге Европы, «Боруссия» победила «Славию» и вышла в плей-офф

Определились участники плей-офф Лиги чемпионов от группы F. К обеспечившей место досрочно «Барселоне» присоединилась «Боруссия», которая обыграла дома соперника из Чехии.

«Интер» сыграет в Лиге Европы – он уступил на «Сан-Сиро» каталонцам. Замыкает таблицу «Славия».

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

Боруссия – Славия – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Санчо, 10; 1:1 – Соучек, 43; 2:1 – Брандт, 61.

Удаления: Вайгль, 77 (вторая ж.к.) – нет.

Интер – Барселона – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Перес, 23; 1:1 – Лукаку, 44; 1:2 – Фати, 87.

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